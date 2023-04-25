Уголовное дело возбудили на екатеринбуржца, выругавшегося на мальчика в шапке с буквой Z

– заявил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«В связи с тем, что административное производство по статье "Хулиганство", которое было заведено сотрудниками полиции ОП№4 УМВД по Екатеринбургу, прекращено, из суда подозреваемого гражданина представители МВД в эти минуты доставляют в здание районного СКР, по подследственности»,