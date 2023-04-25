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Уголовное дело возбудили на екатеринбуржца, выругавшегося на мальчика в шапке с буквой Z
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге прекратили административное производство в отношении мужчины, выругавшегося на школьника в шапке с буквой Z. Теперь на него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге 57-летний мужчина выругался на мальчика в шапке с буквой Z. Вчера вечером полиция и ОМОН задержали мужчину. Во время допроса он признался в содеянном и раскаялся.
Сначала на екатеринбуржца составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Однако административное производство прекратили, и возбудили уголовное дело.
Напомним, что 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге 57-летний мужчина выругался на мальчика в шапке с буквой Z. Вчера вечером полиция и ОМОН задержали мужчину. Во время допроса он признался в содеянном и раскаялся.
Сначала на екатеринбуржца составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Однако административное производство прекратили, и возбудили уголовное дело.
«В связи с тем, что административное производство по статье "Хулиганство", которое было заведено сотрудниками полиции ОП№4 УМВД по Екатеринбургу, прекращено, из суда подозреваемого гражданина представители МВД в эти минуты доставляют в здание районного СКР, по подследственности»,
– заявил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
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На екатеринбуржца, выругавшегося на школьника в шапке с буквой Z, составили протокол о мелком хулиганстве
25 апреля 2023
25 апреля 2023
Полиция и ОМОН задержали мужчину, выругавшегося на школьника в шапке с буквой Z в Екатеринбурге
25 апреля 2023
25 апреля 2023