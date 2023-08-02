Екатеринбургский «ЗооДоктор» ищет дом для хвостатого Емели

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Страшные травмы получил молодой пёс Емеля. Но, к счастью, он попался на глаза к неравнодушным людям, которые отвезли собаку в один из филиалов сети екатеринбургских ветеринарных клиник «ЗооДоктор». Его там вылечили, а теперь подыскивают кров.Емеля попал под машину где-то загородом. Когда его передали в «ЗооДоктор», выяснилось, что у него множественные вывихи, один сильный перелом и травмы внутренних органов. Чтобы «починить» животное, пришлось подвергнуть его нескольким хирургическим операциям. После них Емелю оставили в клинике на реабилитационный период. А теперь, когда пёсик совершенно выздоровел, пришла пора пристраивать его в добрые руки.Как сообщают в «ЗооДокторе», где Емеля пока и живёт, собаку полностью вакцинировали и обработали от всевозможных паразитов. Он общительный и дружелюбный. Но, конечно, удобнее ему будет, если он переедет в чей-то жилой дом, а не продолжит слоняться по больничным коридорам. Предложить для Емели свою дружбу и домашний уют можно по телефону +7 (343) 363-63-00.