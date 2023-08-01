Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 7 августа

– советуют спасатели.

«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите дождь»,