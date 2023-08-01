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Свердловское МЧС продлило штормовое предупреждение до 7 августа
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение до понедельника. Завтра, 7 августа, в регионе ожидаются ливневые дожди и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, передает МЧС.
Если вода продолжит прибывать, нужно будет покинуть транспорт и забраться повыше или добраться до ближайшего здания.
Напомним, что после сегодняшнего дождя несколько улиц уральской столицы ушли под воду.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите дождь»,
– советуют спасатели.
Если вода продолжит прибывать, нужно будет покинуть транспорт и забраться повыше или добраться до ближайшего здания.
Напомним, что после сегодняшнего дождя несколько улиц уральской столицы ушли под воду.
При возникновении ЧП необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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