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В столице Урала после ливня затопило несколько районов
Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга
После сегодняшнего дождя несколько районов уральской столицы ушли под воду, фиксируются перебои с электричеством. На некоторых перекрестках отключились светофоры, сообщают в ГИБДД.
На улице Шефской под мостом, со стороны Егоршинского подхода, из-за обильных осадков пришлось перекрыть дорогу. Водителей просят искать обходные пути.
Улица Черепанова тоже ушла под воду. Там, судя по опубликованным в соцсетях видео, заглохла машина. Ее водитель через окно вылез на крышу, где и остался ждать, пока откуда-нибудь прибудет помощь.
О серьезной ситуации в доме на Сулимова, 42 «Инцидент Екатеринбург» сообщили его жильцы. С их слов, у них затопило весь дом, начиная с девятого этажа.
Напомним, что в после сильного дождя также затопило подъезд к травмпункту в Пионерском районе Екатеринбурга.
На улице Шефской под мостом, со стороны Егоршинского подхода, из-за обильных осадков пришлось перекрыть дорогу. Водителей просят искать обходные пути.
Улица Черепанова тоже ушла под воду. Там, судя по опубликованным в соцсетях видео, заглохла машина. Ее водитель через окно вылез на крышу, где и остался ждать, пока откуда-нибудь прибудет помощь.
Скрин из видео: Е1
О серьезной ситуации в доме на Сулимова, 42 «Инцидент Екатеринбург» сообщили его жильцы. С их слов, у них затопило весь дом, начиная с девятого этажа.
«У нас бежит ото всюду: с потолка, по стенам. Квартиры залило, подъезд. Электричество выключили. Воду убирали своими силами»,
– приводят в сообществе слова жильцов.
– приводят в сообществе слова жильцов.
Скрин из видео: Инцидент Екатеринбург
Напомним, что в после сильного дождя также затопило подъезд к травмпункту в Пионерском районе Екатеринбурга.
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