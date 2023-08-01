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«Майскую прогулку» снова перенесли в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь перенесли дату проведения «Майскую прогулку». Теперь она должна пройти 17 сентября.
Как сообщается в телеграм-канале мероприятия, дату проведения прогулки сдвинули в связи с тем, что только в этой дате планируется снятие особого противопожарного режима.
Организаторы отмечают, что все регистрации и оплаты сохраняют свой статус, заново регистрироваться не нужно. Маршруты тоже остаются прежними.
Напомним, что 40-я «Майская прогулка» изначально должна была состояться в Екатеринбурге в 21 мая. Но из-за лесных пожаров ее перенесли на 4 июня. Затем ее снова перенесли, уже на 10 сентября.
Как сообщается в телеграм-канале мероприятия, дату проведения прогулки сдвинули в связи с тем, что только в этой дате планируется снятие особого противопожарного режима.
Организаторы отмечают, что все регистрации и оплаты сохраняют свой статус, заново регистрироваться не нужно. Маршруты тоже остаются прежними.
Напомним, что 40-я «Майская прогулка» изначально должна была состояться в Екатеринбурге в 21 мая. Но из-за лесных пожаров ее перенесли на 4 июня. Затем ее снова перенесли, уже на 10 сентября.
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