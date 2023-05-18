«Майскую прогулку» в столице Урала перенесли на 10 сентября

– сообщили в телеграм-канале «Майской прогулки».

«Перед нами встала вероятность очередного запрета на проведение мероприятия 4 июня, поэтому мы приняли решение перенести событие на начало осени. Нас это бесконечно расстраивает, ведь мы вместе с вами хотели провести юбилейную прогулку по всем нашим любимым традициям. Но ситуация такова. Полагаться на смену погоды, отмену противопожарного режима и держать вас в состоянии неопределенности мы не можем себе позволить»,