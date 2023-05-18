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«Майскую прогулку» в столице Урала перенесли на 10 сентября
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Традиционную «Майскую прогулку» в столице Урала, которая оказалась под угрозой отмены из-за непрекращающихся лесных пожаров в Свердловской области, перенесли на осень. Теперь она должна состояться 10 сентября.
Организаторы объяснили это решение тем, что особый противопожарный режим действует бессрочно, то есть до тех пор, пока его не отменят. Также в регионе сохраняется запрет на посещение парков и лесопарков.
«Перед нами встала вероятность очередного запрета на проведение мероприятия 4 июня, поэтому мы приняли решение перенести событие на начало осени. Нас это бесконечно расстраивает, ведь мы вместе с вами хотели провести юбилейную прогулку по всем нашим любимым традициям. Но ситуация такова. Полагаться на смену погоды, отмену противопожарного режима и держать вас в состоянии неопределенности мы не можем себе позволить»,
– сообщили в телеграм-канале «Майской прогулки».
Организаторы объяснили это решение тем, что особый противопожарный режим действует бессрочно, то есть до тех пор, пока его не отменят. Также в регионе сохраняется запрет на посещение парков и лесопарков.
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