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В Свердловской области сохраняются трудности с доступностью препаратов для онкобольных
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняются трудности с доступностью препаратов для пациентов с онкологическими диагнозами. Больницы закупают препараты на каждого пациента на свои деньги.
Напомним, начале июня люди, больные раком, не могли получить химиотерапию из-за того, что у министерства здравоохранения не было средств на нужные препараты. Из-за этого онкобольным переносили лечение на июль.
Сейчас, по данным портала «Е1», главных врачей обязали закупать препараты на свои деньги. В ТФОМС (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования) обещают возместить средства позже.
Отмечается, что некоторым пациентам удается получать лечение, но все еще остаются те, кому везет меньше – люди утверждают, что их просят обращаться позже или перенаправляют на «химию» в другие больницы.
В свердловском Минздраве заявили, что все препараты есть и пациентам не отказывают в лечении.
Напомним, начале июня люди, больные раком, не могли получить химиотерапию из-за того, что у министерства здравоохранения не было средств на нужные препараты. Из-за этого онкобольным переносили лечение на июль.
Сейчас, по данным портала «Е1», главных врачей обязали закупать препараты на свои деньги. В ТФОМС (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования) обещают возместить средства позже.
Отмечается, что некоторым пациентам удается получать лечение, но все еще остаются те, кому везет меньше – люди утверждают, что их просят обращаться позже или перенаправляют на «химию» в другие больницы.
В свердловском Минздраве заявили, что все препараты есть и пациентам не отказывают в лечении.
«Предпринимаются максимально возможные меры по обеспечению пациентов химиотерапевтическим лечением. В настоящее время определен перечень лекарственных препаратов для проведения противоопухолевой терапии, закупаемых для медицинских организаций Свердловской области»,
– говорится в официальном ответе ведомства.
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