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В Свердловской области сохраняются трудности с доступностью препаратов для онкобольных

15.16 Воскресенье, 30 июля 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области сохраняются трудности с доступностью препаратов для пациентов с онкологическими диагнозами. Больницы закупают препараты на каждого пациента на свои деньги.

Напомним, начале июня люди, больные раком, не могли получить химиотерапию из-за того, что у министерства здравоохранения не было средств на нужные препараты. Из-за этого онкобольным переносили лечение на июль.

Сейчас, по данным портала «Е1», главных врачей обязали закупать препараты на свои деньги. В ТФОМС (Территориальный фонд обязательного медицинского страхования) обещают возместить средства позже.

Отмечается, что некоторым пациентам удается получать лечение, но все еще остаются те, кому везет меньше – люди утверждают, что их просят обращаться позже или перенаправляют на «химию» в другие больницы.

В свердловском Минздраве заявили, что все препараты есть и пациентам не отказывают в лечении.

«Предпринимаются максимально возможные меры по обеспечению пациентов химиотерапевтическим лечением. В настоящее время определен перечень лекарственных препаратов для проведения противоопухолевой терапии, закупаемых для медицинских организаций Свердловской области»,

– говорится в официальном ответе ведомства.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:39 Пожар на площади 100 квадратов произошел в Краснотурьинске
09:33 Один человек погиб в ДТП в поселке Шабры под Екатеринбургом
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17:30 В восьми муниципалитетах Свердловской области обещают благоустроить пляжи для туристов
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14:03 У свердловского министерства по управлению госимуществом появятся новые полномочия
12:38 Ко дню 300-летия Екатеринбурга в центре хотят установить арку в виде сердца
11:45 В Свердловской области действуют два лесных пожара
11:12 Каждый пятый уралец сталкивался с сексуализированными домогательствами на работе
10:21 Пожар на площади 278 квадратов произошел в свердловском поселке
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20:13 Нижнетагильский «Водоканал» поймали на нарушениях
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