В Свердловской области сохраняются трудности с доступностью препаратов для онкобольных

– говорится в официальном ответе ведомства.

«Предпринимаются максимально возможные меры по обеспечению пациентов химиотерапевтическим лечением. В настоящее время определен перечень лекарственных препаратов для проведения противоопухолевой терапии, закупаемых для медицинских организаций Свердловской области»,