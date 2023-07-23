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Жару в Свердловской области разбавят дожди
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области жару на этой неделе разбавят дожди. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
Кратковременные дожди и грозы вероятны в ближайшие дни, а также в предстоящие выходные в юго-западной части Свердловской области.
Температура воздуха на этой неделе ночью 13…18°С, днем 23…28°С. Преобладающий ветер северной четверти от слабого до умеренного, при грозах возможно усиление до 17 м/сек.
Ранее мы писали, что на 1 августа в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.
«С запада к Уральскому региону подобрался небольшой циклон, да и на востоке циклон над Западной Сибирью пока не спешит удаляться. Под их влиянием текущая неделя обещает смягчить очень теплое начало августа дождями»,
– рассказала синоптик.
Кратковременные дожди и грозы вероятны в ближайшие дни, а также в предстоящие выходные в юго-западной части Свердловской области.
Температура воздуха на этой неделе ночью 13…18°С, днем 23…28°С. Преобладающий ветер северной четверти от слабого до умеренного, при грозах возможно усиление до 17 м/сек.
Ранее мы писали, что на 1 августа в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение.
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