Свердловчан предупредили о грозах, дождях и сильном ветре

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 1 августа. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 м/сек.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.