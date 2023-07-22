Возрастное ограничение 18+
Свердловчан предупредили о грозах, дождях и сильном ветре
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение на 1 августа. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Согласно данным синоптиков, завтра в регионе ожидаются сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17 м/сек.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».