Возрастное ограничение 18+
Нумерация троллейбусов изменится в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 1 августа в Екатеринбурге изменится нумерация троллейбусных маршрутов. Они будут следовать под номерами с 25 по 39.
В пресс-службе мэрии сообщили, что нумерация троллейбусов будет следующей:
- маршрут №20 станет маршрутом №25: (метро Ботаническая – Академическая);
- №3 станет маршрутом №26 (Коммунистическая – Крауля);
- №11 превратится в №27 (Начдива Онуфриева – Ж/д вокзал);
- №14 станет №28 (Академгородок – ЦПКиО);
- №29 не изменится (Коммунистическая – Калининская);
- №30 не изменится (Ильича – пл. 1-й Пятилетки – Ильича);
- №1 превратится в №31 (Химмаш – Ж/д вокзал);
- №32 не изменится (Коммунистическая – Академическая);
- №4 станет №34 (метро Динамо – горбольница № 7);
- №35 не изменится (Ботаническая – Крауля);
- №6 станет №36 (Химмаш – Академическая);
- №37 не изменится (Посадская – фабрика «Уралобувь»);
- №38 не изменится (Коммунистическая – площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая);
- №9 превратится в №39 (Табачная фабрика – Белинского).
Напомним, что с 1 августа также изменится нумерация трамваев. Они будут курсировать под номерами с 1 по 24. Также у четырех трамваев изменятся маршруты.
В пресс-службе мэрии сообщили, что нумерация троллейбусов будет следующей:
- маршрут №20 станет маршрутом №25: (метро Ботаническая – Академическая);
- №3 станет маршрутом №26 (Коммунистическая – Крауля);
- №11 превратится в №27 (Начдива Онуфриева – Ж/д вокзал);
- №14 станет №28 (Академгородок – ЦПКиО);
- №29 не изменится (Коммунистическая – Калининская);
- №30 не изменится (Ильича – пл. 1-й Пятилетки – Ильича);
- №1 превратится в №31 (Химмаш – Ж/д вокзал);
- №32 не изменится (Коммунистическая – Академическая);
- №4 станет №34 (метро Динамо – горбольница № 7);
- №35 не изменится (Ботаническая – Крауля);
- №6 станет №36 (Химмаш – Академическая);
- №37 не изменится (Посадская – фабрика «Уралобувь»);
- №38 не изменится (Коммунистическая – площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая);
- №9 превратится в №39 (Табачная фабрика – Белинского).
Напомним, что с 1 августа также изменится нумерация трамваев. Они будут курсировать под номерами с 1 по 24. Также у четырех трамваев изменятся маршруты.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».