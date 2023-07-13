В Екатеринбурге с 1 августа изменятся четыре трамвайных маршрута

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

С 1 августа в Екатеринбурге у четырех трамваев изменятся маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Изменятся следующие трамвайные маршруты:- трамвай № 9 «Керамическая – ЦПКиО» станет «Керамическая – метро "Ботаническая"»;- трамвай № 12 «7 Ключей – ВИЗ» станет «40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта»;- трамвай № 16 «Эльмаш – Шарташ» станет «Волгоградская – УрФУ»;- трамвай № 17 «Эльмаш – Машиностроителей» станет «Керамическая – Кушвинская».В мэрии заявляют, что маршруты трамваев меняют, чтобы увеличить плотность движения на магистральных маршрутах – через весь город к новым районам мегаполиса.Кроме того, продолжается приведение нумерации общественного транспорта уральской столицы к сквозной. Теперь троллейбусы будут следовать под номерами с 25 по 39, а трамваи – с 1 по 24.Маршруты трамваев будут такие:- трамвай № 1: Вторчермет – ВИЗ;- трамвай № 2: Эльмаш – ВИЗ;- трамвай № 3: ЦПКиО – ВИЗ;- трамвай № 4: Южная – Шарташ;- трамвай № 5: Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;- трамвай № 6: Машиностроителей – ЦПКиО;- трамвай № 7: Эльмаш – 7 Ключей;- трамвай № 8: 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;- трамвай № 9: Керамическая – метро «Ботаническая»;- трамвай № 10: ЦПКиО – 7 Ключей;- трамвай № 11: ВИЗ – Зелёный остров;- трамвай № 12: 40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта;- трамвай № 13: 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;- трамвай № 14: Керамическая – Фрезеровщиков;- трамвай № 15: Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ;- трамвай № 16: Волгоградская – УрФУ;- трамвай № 17: Керамическая – Кушвинская;- трамвай № 18: Волгоградская – Шарташ;- трамвай № 19: Машиностроителей – Волгоградская;- трамвай № 20: ЦПКиО – Шарташ;- трамвай № 21: ЦПКиО – Кирова;- трамвай № 23: Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ;- трамвай № 24: 7 Ключей – Эльмаш.