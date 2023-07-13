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В Екатеринбурге с 1 августа изменятся четыре трамвайных маршрута
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С 1 августа в Екатеринбурге у четырех трамваев изменятся маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Изменятся следующие трамвайные маршруты:
- трамвай № 9 «Керамическая – ЦПКиО» станет «Керамическая – метро "Ботаническая"»;
- трамвай № 12 «7 Ключей – ВИЗ» станет «40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта»;
- трамвай № 16 «Эльмаш – Шарташ» станет «Волгоградская – УрФУ»;
- трамвай № 17 «Эльмаш – Машиностроителей» станет «Керамическая – Кушвинская».
В мэрии заявляют, что маршруты трамваев меняют, чтобы увеличить плотность движения на магистральных маршрутах – через весь город к новым районам мегаполиса.
Кроме того, продолжается приведение нумерации общественного транспорта уральской столицы к сквозной. Теперь троллейбусы будут следовать под номерами с 25 по 39, а трамваи – с 1 по 24.
Маршруты трамваев будут такие:
- трамвай № 1: Вторчермет – ВИЗ;
- трамвай № 2: Эльмаш – ВИЗ;
- трамвай № 3: ЦПКиО – ВИЗ;
- трамвай № 4: Южная – Шарташ;
- трамвай № 5: Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;
- трамвай № 6: Машиностроителей – ЦПКиО;
- трамвай № 7: Эльмаш – 7 Ключей;
- трамвай № 8: 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;
- трамвай № 9: Керамическая – метро «Ботаническая»;
- трамвай № 10: ЦПКиО – 7 Ключей;
- трамвай № 11: ВИЗ – Зелёный остров;
- трамвай № 12: 40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта;
- трамвай № 13: 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;
- трамвай № 14: Керамическая – Фрезеровщиков;
- трамвай № 15: Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ;
- трамвай № 16: Волгоградская – УрФУ;
- трамвай № 17: Керамическая – Кушвинская;
- трамвай № 18: Волгоградская – Шарташ;
- трамвай № 19: Машиностроителей – Волгоградская;
- трамвай № 20: ЦПКиО – Шарташ;
- трамвай № 21: ЦПКиО – Кирова;
- трамвай № 23: Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ;
- трамвай № 24: 7 Ключей – Эльмаш.
Изменятся следующие трамвайные маршруты:
- трамвай № 9 «Керамическая – ЦПКиО» станет «Керамическая – метро "Ботаническая"»;
- трамвай № 12 «7 Ключей – ВИЗ» станет «40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта»;
- трамвай № 16 «Эльмаш – Шарташ» станет «Волгоградская – УрФУ»;
- трамвай № 17 «Эльмаш – Машиностроителей» станет «Керамическая – Кушвинская».
В мэрии заявляют, что маршруты трамваев меняют, чтобы увеличить плотность движения на магистральных маршрутах – через весь город к новым районам мегаполиса.
Кроме того, продолжается приведение нумерации общественного транспорта уральской столицы к сквозной. Теперь троллейбусы будут следовать под номерами с 25 по 39, а трамваи – с 1 по 24.
Маршруты трамваев будут такие:
- трамвай № 1: Вторчермет – ВИЗ;
- трамвай № 2: Эльмаш – ВИЗ;
- трамвай № 3: ЦПКиО – ВИЗ;
- трамвай № 4: Южная – Шарташ;
- трамвай № 5: Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;
- трамвай № 6: Машиностроителей – ЦПКиО;
- трамвай № 7: Эльмаш – 7 Ключей;
- трамвай № 8: 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;
- трамвай № 9: Керамическая – метро «Ботаническая»;
- трамвай № 10: ЦПКиО – 7 Ключей;
- трамвай № 11: ВИЗ – Зелёный остров;
- трамвай № 12: 40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта;
- трамвай № 13: 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;
- трамвай № 14: Керамическая – Фрезеровщиков;
- трамвай № 15: Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ;
- трамвай № 16: Волгоградская – УрФУ;
- трамвай № 17: Керамическая – Кушвинская;
- трамвай № 18: Волгоградская – Шарташ;
- трамвай № 19: Машиностроителей – Волгоградская;
- трамвай № 20: ЦПКиО – Шарташ;
- трамвай № 21: ЦПКиО – Кирова;
- трамвай № 23: Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ;
- трамвай № 24: 7 Ключей – Эльмаш.
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