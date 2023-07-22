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В Екатеринбурге продлят перекрытие улицы Волгоградской
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге продлят сроки закрытия движения транспорта по путепроводу на улице Волгоградской с 1 по 7 августа.
Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Академический район.
Напомним, что путепровод на улице Волгоградской закрыли для транспорта 5 июля. Изначально планировалось открыть движение 1 августа. Из-за перекрытия изменилась схема движения пяти трамвайных маршрутов.
Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Академический район.
Напомним, что путепровод на улице Волгоградской закрыли для транспорта 5 июля. Изначально планировалось открыть движение 1 августа. Из-за перекрытия изменилась схема движения пяти трамвайных маршрутов.
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