Возрастное ограничение 18+
Схема движения нескольких трамваев на месяц изменится в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Схема движения пяти трамвайных маршрутов в Екатеринбурге изменится с 5 июля по 1 августа. Это связано с перекрытием улицы Волгоградской.
Улицу Волгоградскую перекроют из-за ремонта улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в Академический район. До окончания работ будет закрыто движение трамваев по Волгоградской – от остановки «Волгоградская» до Западного трамвайного депо в обоих направлениях.
Изменение коснется пяти маршрутов:
- трамвай №1 будет следовать от остановки «Вторчермет» через улицы Титова, 8 Марта, Радищева, Белореченскую до остановки «Волгоградская»;
- трамвай №3 будет курсировать от ЦПКиО через улицы Мичурина, Тверитина, Луначарского, Челюскинцев, Московскую, Верх-Исетский бульвар, остановку ВИЗ, улицы Татищева, Викулова до Западного трамвайного депо;
- трамвай №18 поедет от Западного трамвайного депо через улицы Викулова, Татищева, проспект Ленина, Гагарина, Блюхера до остановки «Шарташ»;
- трамвай №19 будет следовать от Западного трамвайного депо через улицы Викулова, Красноуральскую, Халтурина, Бебеля, Машиностроителей до остановки «Машиностроителей»;
- трамвай №21 поедет от ЦПКиО через улицы Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченскую до остановки «Волгоградская».
Улицу Волгоградскую перекроют из-за ремонта улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в Академический район. До окончания работ будет закрыто движение трамваев по Волгоградской – от остановки «Волгоградская» до Западного трамвайного депо в обоих направлениях.
Изменение коснется пяти маршрутов:
- трамвай №1 будет следовать от остановки «Вторчермет» через улицы Титова, 8 Марта, Радищева, Белореченскую до остановки «Волгоградская»;
- трамвай №3 будет курсировать от ЦПКиО через улицы Мичурина, Тверитина, Луначарского, Челюскинцев, Московскую, Верх-Исетский бульвар, остановку ВИЗ, улицы Татищева, Викулова до Западного трамвайного депо;
- трамвай №18 поедет от Западного трамвайного депо через улицы Викулова, Татищева, проспект Ленина, Гагарина, Блюхера до остановки «Шарташ»;
- трамвай №19 будет следовать от Западного трамвайного депо через улицы Викулова, Красноуральскую, Халтурина, Бебеля, Машиностроителей до остановки «Машиностроителей»;
- трамвай №21 поедет от ЦПКиО через улицы Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченскую до остановки «Волгоградская».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Солнечном в Екатеринбурге перекроют две улицы
28 июня 2023
28 июня 2023