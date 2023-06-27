Схема движения нескольких трамваев на месяц изменится в Екатеринбурге

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Схема движения пяти трамвайных маршрутов в Екатеринбурге изменится с 5 июля по 1 августа. Это связано с перекрытием улицы Волгоградской.Улицу Волгоградскую перекроют из-за ремонта улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в Академический район. До окончания работ будет закрыто движение трамваев по Волгоградской – от остановки «Волгоградская» до Западного трамвайного депо в обоих направлениях.Изменение коснется пяти маршрутов:- трамвай №1 будет следовать от остановки «Вторчермет» через улицы Титова, 8 Марта, Радищева, Белореченскую до остановки «Волгоградская»;- трамвай №3 будет курсировать от ЦПКиО через улицы Мичурина, Тверитина, Луначарского, Челюскинцев, Московскую, Верх-Исетский бульвар, остановку ВИЗ, улицы Татищева, Викулова до Западного трамвайного депо;- трамвай №18 поедет от Западного трамвайного депо через улицы Викулова, Татищева, проспект Ленина, Гагарина, Блюхера до остановки «Шарташ»;- трамвай №19 будет следовать от Западного трамвайного депо через улицы Викулова, Красноуральскую, Халтурина, Бебеля, Машиностроителей до остановки «Машиностроителей»;- трамвай №21 поедет от ЦПКиО через улицы Мичурина, Тверитина, Луначарского, Куйбышева, 8 Марта, Радищева, Белореченскую до остановки «Волгоградская».