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Улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют в два этапа
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 июля по 1 августа закроют движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной. Ожидается два этапа перекрытия.
С 1 по 15 июля будет закрыто движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги. Объехать закрытый участок можно будет по транспортному кольцу. С 5 июля по 1 августа закроют движение по путепроводу на Волгоградской в месте пересечения с улицей Серафимы Дерябиной.
Напомним, что перекрытия связаны со строительством трамвайной линии в Академический район.
С 1 по 15 июля будет закрыто движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги. Объехать закрытый участок можно будет по транспортному кольцу. С 5 июля по 1 августа закроют движение по путепроводу на Волгоградской в месте пересечения с улицей Серафимы Дерябиной.
Напомним, что перекрытия связаны со строительством трамвайной линии в Академический район.
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