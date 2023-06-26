Улицу Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекроют в два этапа

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 1 июля по 1 августа закроют движение транспорта по улице Серафимы Дерябиной. Ожидается два этапа перекрытия.С 1 по 15 июля будет закрыто движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги. Объехать закрытый участок можно будет по транспортному кольцу. С 5 июля по 1 августа закроют движение по путепроводу на Волгоградской в месте пересечения с улицей Серафимы Дерябиной.Напомним, что перекрытия связаны со строительством трамвайной линии в Академический район.