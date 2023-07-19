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На горе Бессонова зафиксировали нарушения законодательства
Фото: читатели Вечерних ведомостей из Сысерти
Общественники Сысерти осмотрели территорию на горе Бессонова, где в ходе работ по «благоустройству» случайно обнаружились старинные предметы. Поход на гору закончился обращением в полицию.
Сегодня, 20 июля, представители общественного движения «Сысерть — наш Дом» отправились на склон горы Бессоновой с целью проверить выкопанную под установку бетонной лестницы траншею. Напомним, что ковшом экскаватора там несколько дней назад был ненароком вскрыт культурный слой с многочисленными артефактами. Вот и в сегодняшний поход на гору общественники нашли дополнительные предметы, имеющие признаки культурного наследия, — не пришлось даже даже землю копать.
С горы Бессонова сысертские общественники спускались уже вооружённые заявлением в полиции. В нём они потребовали немедленно остановить строительные работы и провести тщательные археологические исследования территории горы, как то и предполагает российское законодательство.
Гору Бессонова, которая для местных жителей больше, чем просто любимое место для прогулок, облюбовали для своих коммерческих интересов представители компании, с завидной нахрапистостью, даже вопреки судебных решений, пихающей на природные территории свои «помывочные» с термами и бассейнами. Появились аппетиты на гору и у сысертской администрации, которая вдруг решила, что гора без бетонных лестниц и смотровых площадок недостаточно хороша. На этой неделе начались работы по «улучшению» горы различными рукотворными объектами.
Сегодня, 20 июля, представители общественного движения «Сысерть — наш Дом» отправились на склон горы Бессоновой с целью проверить выкопанную под установку бетонной лестницы траншею. Напомним, что ковшом экскаватора там несколько дней назад был ненароком вскрыт культурный слой с многочисленными артефактами. Вот и в сегодняшний поход на гору общественники нашли дополнительные предметы, имеющие признаки культурного наследия, — не пришлось даже даже землю копать.
С горы Бессонова сысертские общественники спускались уже вооружённые заявлением в полиции. В нём они потребовали немедленно остановить строительные работы и провести тщательные археологические исследования территории горы, как то и предполагает российское законодательство.
Гору Бессонова, которая для местных жителей больше, чем просто любимое место для прогулок, облюбовали для своих коммерческих интересов представители компании, с завидной нахрапистостью, даже вопреки судебных решений, пихающей на природные территории свои «помывочные» с термами и бассейнами. Появились аппетиты на гору и у сысертской администрации, которая вдруг решила, что гора без бетонных лестниц и смотровых площадок недостаточно хороша. На этой неделе начались работы по «улучшению» горы различными рукотворными объектами.
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