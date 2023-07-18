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Ещё в одном детском саду Екатеринбурга обнаружился менингит
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга в одном из детских садов ввели карантин. Причина — менингит, которым заболел воспитанник дошкольного учреждения.
Случай заражения менингитом выявили в детском саду №384 на улице Корепина. На карантин закрыли не весь детсад, а только одну группу, в которую ходит заболевший ребёнок. Воспитателей остальных групп в приказном порядке обязали внимательней следить за состоянием детей, которых родители приводят по утрам. Самих родителей тоже просят присматриваться к здоровью малышей и при появлении подозрительных симптомов незамедлительно обращаться к врачам.
Во время карантина будут обрабатываться помещения, в которых занимаются дети. Продлиться карантин до 2 августа, как сообщает интернет-ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ».
Напомним, что в этом месяце вспышка менингита среди малышей обнаружилась в частном детском саду «Аистёнок». Там заболели три ребёнка. В связи с этим случаем Роспотребнадзор организовал эпидемиологическую проверку учреждения.
Случай заражения менингитом выявили в детском саду №384 на улице Корепина. На карантин закрыли не весь детсад, а только одну группу, в которую ходит заболевший ребёнок. Воспитателей остальных групп в приказном порядке обязали внимательней следить за состоянием детей, которых родители приводят по утрам. Самих родителей тоже просят присматриваться к здоровью малышей и при появлении подозрительных симптомов незамедлительно обращаться к врачам.
Во время карантина будут обрабатываться помещения, в которых занимаются дети. Продлиться карантин до 2 августа, как сообщает интернет-ресурс «Уралмаш-Эльмаш.РФ».
Напомним, что в этом месяце вспышка менингита среди малышей обнаружилась в частном детском саду «Аистёнок». Там заболели три ребёнка. В связи с этим случаем Роспотребнадзор организовал эпидемиологическую проверку учреждения.
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