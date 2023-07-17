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Мэрия Екатеринбурга заявила о ликвидации последствий грозы
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что коммунальные службы устранили в городе последствия прошедшей накануне грозы.
При этом вчера «Вечерние ведомости» писали, что ливень застал Екатеринбург врасплох. Из разных точек города поступали сообщения от жителей о затопленных дорогах. Например, потоки воды полностью скрыли проезжую часть в Орджоникидзевском районе. Также был затоплен железнодорожный вокзал. Стоит ли в таких случаях утверждать, что система ливневой канализации справилась, большой вопрос.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе жителей Свердловской области ждут дожди. Коммунальные службы Екатеринбурга работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется уборке мусора и травы, чтобы те не забивали решетки дождевой канализации.
За сутки на улицах города работали 488 дорожных рабочих и 256 единиц спецтехники. На специальные полигоны вывезено более 60 тонн грязи и 65 тонн мусора. Сегодня в работе по уборке и очистке города задействовано 425 дорожных рабочих и 166 единиц техники.
«По информации специалистов комитета благоустройства администрации города, система ливневой канализации справилась с последствиями стихии, в течение нескольких часов после окончания ливня вода ушла с улично-дорожной сети»,
– утверждают в мэрии.
При этом вчера «Вечерние ведомости» писали, что ливень застал Екатеринбург врасплох. Из разных точек города поступали сообщения от жителей о затопленных дорогах. Например, потоки воды полностью скрыли проезжую часть в Орджоникидзевском районе. Также был затоплен железнодорожный вокзал. Стоит ли в таких случаях утверждать, что система ливневой канализации справилась, большой вопрос.
По прогнозам синоптиков, на этой неделе жителей Свердловской области ждут дожди. Коммунальные службы Екатеринбурга работают в усиленном режиме. Особое внимание уделяется уборке мусора и травы, чтобы те не забивали решетки дождевой канализации.
За сутки на улицах города работали 488 дорожных рабочих и 256 единиц спецтехники. На специальные полигоны вывезено более 60 тонн грязи и 65 тонн мусора. Сегодня в работе по уборке и очистке города задействовано 425 дорожных рабочих и 166 единиц техники.
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Сильный дождь застал Екатеринбуг врасплох
17 июля 2023
17 июля 2023