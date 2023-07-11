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Дожди в Свердловской области задержатся до конца недели
Фото: Ольга Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области будут идти дожди всю неделю. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, в течение суток циклон обеспечит неустойчивую погоду с грозами и ливнями. В дальнейшем интенсивность дождей начнет ослабевать, но длительных перерывов на неделе не будет. Дожди ожидаются и в выходные.
Температура воздуха с 18 по 23 июля: днем 19...24°С, ночью 11...16°С.
По данным синоптика, в течение суток циклон обеспечит неустойчивую погоду с грозами и ливнями. В дальнейшем интенсивность дождей начнет ослабевать, но длительных перерывов на неделе не будет. Дожди ожидаются и в выходные.
Температура воздуха с 18 по 23 июля: днем 19...24°С, ночью 11...16°С.
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