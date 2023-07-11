Дожди в Свердловской области задержатся до конца недели

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области будут идти дожди всю неделю. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.По данным синоптика, в течение суток циклон обеспечит неустойчивую погоду с грозами и ливнями. В дальнейшем интенсивность дождей начнет ослабевать, но длительных перерывов на неделе не будет. Дожди ожидаются и в выходные.Температура воздуха с 18 по 23 июля: днем 19...24°С, ночью 11...16°С.