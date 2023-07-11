Возрастное ограничение 18+

Дожди в Свердловской области задержатся до конца недели

12.24 Вторник, 18 июля 2023
Фото: Ольга Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области будут идти дожди всю неделю. Об этом сообщила главный синоптик региона Галина Шепоренко.

По данным синоптика, в течение суток циклон обеспечит неустойчивую погоду с грозами и ливнями. В дальнейшем интенсивность дождей начнет ослабевать, но длительных перерывов на неделе не будет. Дожди ожидаются и в выходные.

Температура воздуха с 18 по 23 июля: днем 19...24°С, ночью 11...16°С.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Aнна Биттараева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Свердловской области в середине недели похолодает на 12 градусов
11 июля 2023
Сорокоградусная жара и грозы ожидаются в Свердловской области
09 июля 2023
Свердловчан предупредили о дождливых выходных
14 июля 2023
Синоптики предупредили о грозах и сильном ветре в Свердловской области
16 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:24 К 300-летию Екатеринбурга планируется отремонтировать подземный переход у ЦПКиО
15:52 Вспышка менингита произошла в частном детском саду в Екатеринбурге
15:23 Марафон «Европа-Азия» пройдет в Екатеринбурге в августе
14:50 Мэрия Екатеринбурга заявила о ликвидации последствий грозы
14:26 В Свердловской области опять продлили штормовое предупреждение
13:51 Избивший подростков в Краснотурьинске мужчина выплатит им 70 тысяч рублей
13:22 С начала сезона более 21 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей
12:50 За нарушение ПДД в Екатеринбурге задержали более 80 водителей
12:24 Дожди в Свердловской области задержатся до конца недели
11:53 В уральской столице проводится опрос по наполнению капсулы времени
11:22 В Екатеринбурге умер известный врач скорой помощи Дмитрий Дутляков
11:00 Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области
10:21 В Дегтярске пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка
09:56 Из-за грозы в Сысерти и нескольких поселках Свердловской области пропал свет
09:23 В Екатеринбурге перекроют дороги из-за соревнований по триатлону
21:11 Пернатый ребёнок погиб на дороге в Екатеринбурге
20:32 Сильный дождь застал Екатеринбуг врасплох
20:15 Менингитом заболел ребёнок в Екатеринбурге
19:31 Добрыня, Района и Саяна появились в текущем году в Ревде
18:47 Нехватка работников вынуждает закрывать почтовые отделения в Каменске-Уральском
18:28 Молодая екатеринбурженка погибла в горах Алтая
17:50 В Екатеринбурге выпускникам гимназии выдали аттестаты с ошибками
17:32 Жителям Урала стала доступна новая линейка экосистемных тарифов МТС
17:28 Жителям Нижнего Тагила снизили стоимость перехода с печного отопления на газовое
16:21 В Екатеринбурге состоится фестиваль «КиноТеатрум»
15:57 Частота полетов из Красноярска в Екатеринбург увеличится
Все новости Свердловской области
16:33 Госдума повысила предельный возраст пребывания военнообязанных в запасе
15:47 В РФ признана нежелательной организация Wild Salmon Center, которая занимается охраной лосося
13:49 В Москве полицейский случайно выстрелил в коллегу у военкомата
13:01 Банк России выпустил в обращение памятную монету с изображением Цоя
12:34 В ГД внесли поправку об уголовной ответственности за «пропаганду и оправдание экстремизма»
12:10 В Москве у мавзолея Ленина задержали мужчину с коктейлем Молотова
11:29 Задержаны экс-председатель Ростовского облсуда и ее заместитель
11:02 На трассе М4 «Дон» столкнулись бензовоз, большегруз и семь легковушек
10:42 В Туве из больницы сбежали четыре пациента с сибирской язвой
10:00 Производители соков и напитков в РФ планируют повысить цены на 10-20% с 1 августа
09:39 В Польше самолет упал на ангар с людьми, погибли пять человек
18:01 ЦБ с начала года раскрыл более 1,1 тысячи финансовых пирамид
17:15 ФАС России утвердила повышение цен на газ для всех потребителей
16:34 Минцифры приостановили выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до 1 сентября
15:54 Российских спортсменов могут обязать платить за смену гражданства
15:12 Доля контрафактной электроники на российских интернет-площадках выросла почти вдвое
14:26 Жизни пострадавшей на Крымском мосту девочке ничего не угрожает
13:35 Климатолог объяснил аномальную жару в России эффектом Эль-Ниньо
12:42 Из-за увеличения спроса на грузовые автоперевозки, выросла их стоимость
11:38 В Пензенской области у 67 человек подтвердилась корь
11:01 В селе Саратовской области из-за подтопления домов ввели режим ЧС
10:22 В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал ребенок
09:53 В Совфеде призвали поменять пароли из-за массовой утечки данных
10:20 Президент Зимбабве подписал закон, который вводит уголовное наказание для «непатриотичных» граждан
17:44 СМИ: в Самарской области СК и МВД проверяют информацию о «частном морге» в гараже
11:04 Следствие просит арестовать замминистра цифрового развития Паршина
Все новости России и мира
16:24 К 300-летию Екатеринбурга планируется отремонтировать подземный переход у ЦПКиО
15:52 Вспышка менингита произошла в частном детском саду в Екатеринбурге
15:23 Марафон «Европа-Азия» пройдет в Екатеринбурге в августе
14:50 Мэрия Екатеринбурга заявила о ликвидации последствий грозы
14:26 Студентка и учёный ПНИПУ предложили эффективный способ строительства защитных конструкций при освоении долин малых рек
14:26 В Свердловской области опять продлили штормовое предупреждение
14:21 Росреестр рассказал о «дачной амнистии 2.0» жителям Коми-Пермяцкого округа
13:51 Избивший подростков в Краснотурьинске мужчина выплатит им 70 тысяч рублей
13:22 С начала сезона более 21 тысячи свердловчан пострадали от укусов клещей
12:50 За нарушение ПДД в Екатеринбурге задержали более 80 водителей
12:24 Дожди в Свердловской области задержатся до конца недели
11:53 В уральской столице проводится опрос по наполнению капсулы времени
11:22 В Екатеринбурге умер известный врач скорой помощи Дмитрий Дутляков
11:00 Пять лесных пожаров действуют в Свердловской области
10:21 В Дегтярске пропала нуждающаяся в медицинской помощи пенсионерка
10:03 В Перми судебные приставы нашли должника в паспортном столе
09:56 Из-за грозы в Сысерти и нескольких поселках Свердловской области пропал свет
09:23 В Екатеринбурге перекроют дороги из-за соревнований по триатлону
21:11 Пернатый ребёнок погиб на дороге в Екатеринбурге
20:32 Сильный дождь застал Екатеринбуг врасплох
20:15 Менингитом заболел ребёнок в Екатеринбурге
19:31 Добрыня, Района и Саяна появились в текущем году в Ревде
18:47 Нехватка работников вынуждает закрывать почтовые отделения в Каменске-Уральском
18:28 Молодая екатеринбурженка погибла в горах Алтая
17:50 В Екатеринбурге выпускникам гимназии выдали аттестаты с ошибками
17:32 Жителям Урала стала доступна новая линейка экосистемных тарифов МТС
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK