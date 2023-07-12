Сильный дождь застал Екатеринбуг врасплох

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбург пришёл обещанный синоптиками дождь. И город тут же оказался сильно затоплен.Вообще-то, дождь уже заглядывал в уральскую столицу ранним утром, а потом возвращался днём. Но был он таким мелким и непродолжительным, что многие жители даже и не заметили, что на улицах моросило. Иное дело — вечерний ливень. Он обрушился на большой город и менее, чем за полчаса затопил его. Можно констатировать, что дождевая канализация не справилась со своей задачей.Из разных точек города поступают сообщения от жителей, в настоящую реку превратилась улица Мамина-Сибиряка. О потоках воды, полностью скрывающих проезжую часть сообщают из Орджоникидзевского административного района. В Октябрьском районе прохожие вынуждены ходить по щиколотку в воде. Затоплен оказался и железнодорожный вокзал причём, не только улицы и площади возле него, но и само здание.