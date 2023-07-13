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Погорельцам Шайдурихи единоразово выплатят 10 тысяч рублей

17.25 Пятница, 14 июля 2023
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Погорельцам села Шайдуриха Невьянского городского округа производят единовременную выплату. Ее размер составляет 10 тысяч рублей.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что единовременную выплату на первоочередные нужды произвели пока только 19 жителям. Утверждается, что деньги будут направляться погорельцам по мере оформления ими заявлений. Другие выплаты производят по итогам подготовки социальных паспортов.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, после пожара в Шайдурихе сотруднику колонии ИК-46 и двум ветеранам УИС, лишившимся жилья и имущества, в качестве поддержки выплатят по 300 тысяч рублей. Эти средства выделят из фонда добровольных пожертвований сотрудников УИС, который создали после пожара в Сосьве. Тогда на поддержку пострадавшим от огня коллегам пришли сотрудники пенитенциарного ведомства со всей России.

Сейчас в селе Шайдуриха трудятся еще 30 волонтеров. На основе запросов жителей доставили одежду, электрические и газовые плитки для приготовления еды, посуда, предметы личной гигиены и постельные принадлежности. Также погорельцам выдают продуктовые наборы.

Кроме того, семьям с детьми предложили варианты организации бесплатного детского отдыха. Родители согласились, в связи с чем Минобразования предоставил путевку в санаторий «Руш».

Напомним, что лесной пожар перекинулся на село Шайдуриха 12 июля. Огонь повредил 41 строение. Погибла женщина, двое мужчин получили ожоги. Возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности и по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Пожар полностью потушили только сегодня утром.

Директор Невьянского лесничества Виктор Мохов сообщал, что разрушительный пожар в село Шайдуриха пришел из Березовского лесничества по камышам, подтвердив тем самым версию «Вечерних ведомостей» о том, что пожар пришел с южного берега Аятского водохранилища. Южный берег относится к Верхнепышминскому ГО, который в свою очередь относится к Березовскому лесничеству. Пожар на южном берегу водохранилища произошел еще 28 июня.

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Aнна Биттараева © Вечерние ведомости


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12:59 Инженер-физик назвал главную опасность при разгерметизации баллона на УЭХК
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