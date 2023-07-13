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Пожар в селе Шайдуриха полностью потушен
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Разрушительный пожар в селе Шайдуриха Невьянского района полностью ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС по Свердловской области.
Пожар потушили сегодня в 09.00. Завершена проливка и разборка сгоревших конструкций.
Лесной пожар перекинулся на село 12 июля. Огонь повредил 41 строение. Погибла женщина, двое мужчин получили ожоги. Возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности и по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Директор Невьянского лесничества Виктор Мохов сообщал, что разрушительный пожар в село Шайдуриха пришел из Березовского лесничества по камышам, подтвердив тем самым версию «Вечерних ведомостей» о том, что пожар пришел с южного берега Аятского водохранилища. Южный берег относится к Верхнепышминскому ГО, который в свою очередь относится к Березовскому лесничеству. Пожар на южном берегу водохранилища произошел еще 28 июня.
Пожар потушили сегодня в 09.00. Завершена проливка и разборка сгоревших конструкций.
«На месте остаются силы и средства для окарауливания населённого пункта»,
– добавили в МЧС.
Лесной пожар перекинулся на село 12 июля. Огонь повредил 41 строение. Погибла женщина, двое мужчин получили ожоги. Возбуждены уголовные дела по статье о причинении смерти по неосторожности и по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.
Директор Невьянского лесничества Виктор Мохов сообщал, что разрушительный пожар в село Шайдуриха пришел из Березовского лесничества по камышам, подтвердив тем самым версию «Вечерних ведомостей» о том, что пожар пришел с южного берега Аятского водохранилища. Южный берег относится к Верхнепышминскому ГО, который в свою очередь относится к Березовскому лесничеству. Пожар на южном берегу водохранилища произошел еще 28 июня.
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