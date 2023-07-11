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Четверо малолетних беглецов из Ревды найдены
Иллюстрация: Юлия Медведева
Четверо мальчиков, сбежавших минувшим воскресеньем из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ревдинского района, найдены сегодня живыми и здоровыми. Их уже вернули в «Данко». Но без «нагоняя» и выяснений причин побега мальчишки, конечно, не останутся.
Напомним, воспитанников реабилитационного центра «Данко» сотрудники хватились 9 июля во второй половине дня. Жители Ревды в тот день видели их в разных точках города. Но когда сегодня, после тщетных поисков, за помощью в их поиске обратились в социальные сети, выяснилось, что беглую четвёрку замечают на улицах соседнего Дегтярска. После этого не прошло и трёх часов, как мальчики отыскались.
Социально – реабилитационный центр «Данко» на улице Толстого в Ревде был открыт осенью 1997 года. Под учреждение, которое изначально функционировало в качестве приюта, выделили здание бывшего детского сада. Через несколько лет приют был реорганизован в социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних. Основные цели его — социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних, а также профилактика семейного и детского неблагополучия.
Напомним, воспитанников реабилитационного центра «Данко» сотрудники хватились 9 июля во второй половине дня. Жители Ревды в тот день видели их в разных точках города. Но когда сегодня, после тщетных поисков, за помощью в их поиске обратились в социальные сети, выяснилось, что беглую четвёрку замечают на улицах соседнего Дегтярска. После этого не прошло и трёх часов, как мальчики отыскались.
Социально – реабилитационный центр «Данко» на улице Толстого в Ревде был открыт осенью 1997 года. Под учреждение, которое изначально функционировало в качестве приюта, выделили здание бывшего детского сада. Через несколько лет приют был реорганизован в социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних. Основные цели его — социальная адаптация и реабилитация несовершеннолетних, а также профилактика семейного и детского неблагополучия.
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