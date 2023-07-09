Четыре мальчика сбежали из Ревды в Дегтярск

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С воскресенья, 9 июля в Свердловской области не могут найти четырёх несовершеннолетних детей. Все четверо являются воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Данко».«Данко» находится в городе Ревда на улице Толстого. Отсюда они и пропали средь бела дня. Чуть позже их видели в магазине «Магнит-Экстра» на улице П.Зыкина. А ещё позже тем же воскресным днём — не бергу городского пруда.Заявление о пропаже детей поступило в полицию в тот же день, но поиски результатов не дали. Судя по всему, сбежавшие дети умудрились добраться до другого города. По крайней мере, сегодня, когда решено было обратиться за помощью к общественности, стали появляться сообщения, что беглецов видели в Дегтярске. По свидетельству жителей этого города, мальчишки «стреляют» у прохожих сигареты и продолжают свою затянувшуюся прогулку.Самому старшему из мальчиков — 15 лет. Его зовут Михаил Кичигаев. Роман Янович и Дмитрий Зинуров на год его младше. Самому младшему, Дмитрию Зинурову, всего девять. Информацию об их местоположении можно сообщить по телефону 5-15-68 (дежурная часть МО МВД России «Ревдинский»).