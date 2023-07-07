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Сорокоградусная жара и грозы ожидаются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 10 по 12 июля ожидается аномально жаркая погода с температурой почти 40°C, которую будут сопровождать ливни и грозы. В Екатеринбурге преимущественно без осадков.
В понедельник, 10 июля, в Свердловской области на севере облачно, дожди, грозы, град, местами крупный. На юге переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью +15…+20°C, на севере до +11°C. Днем +32…+37°C, на севере +19…+24°C. Ветер на севере 5-10 м/сек, при грозах порывы 15-20 м/сек, местами усиление 25-27 м/сек, на юге четверти 2-7 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +18…+20°C, днем +35…+37°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 11 июля, в Свердловской области на севере облачно, дожди, ливни, грозы, град, местами крупный. На юге переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +17…+22°C, на севере до +12°C. Днем +33...+38°C, на севере +20…+25°C. Ветер на севере 5-10 м/сек, при грозах порывы 15-20 м/сек, местами усиление 25-27 м/сек, на юге 3-8 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +20…+22°C, днем +36…+38°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 12 июля, в Свердловской области на севере облачно, дожди, ливни, грозы. На юге переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +20…+25°C, на севере +13…+18°C. Днем +33…+38°C, на севере +24…+29°C. Ветер 5-10 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +23…+25°C, днем +36…+38°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 10 июля, в Свердловской области на севере облачно, дожди, грозы, град, местами крупный. На юге переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью +15…+20°C, на севере до +11°C. Днем +32…+37°C, на севере +19…+24°C. Ветер на севере 5-10 м/сек, при грозах порывы 15-20 м/сек, местами усиление 25-27 м/сек, на юге четверти 2-7 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +18…+20°C, днем +35…+37°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 11 июля, в Свердловской области на севере облачно, дожди, ливни, грозы, град, местами крупный. На юге переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +17…+22°C, на севере до +12°C. Днем +33...+38°C, на севере +20…+25°C. Ветер на севере 5-10 м/сек, при грозах порывы 15-20 м/сек, местами усиление 25-27 м/сек, на юге 3-8 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +20…+22°C, днем +36…+38°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 12 июля, в Свердловской области на севере облачно, дожди, ливни, грозы. На юге переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью +20…+25°C, на севере +13…+18°C. Днем +33…+38°C, на севере +24…+29°C. Ветер 5-10 м/сек, при грозах порывы до 15 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +23…+25°C, днем +36…+38°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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