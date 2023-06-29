Определена дата Дня поисковика в Свердловской области





– заявил Куйвашев. «Поисковое движение в Свердловской области развивается, набирает обороты, и это правильно. Наша святая обязанность – поддерживать такое важное и такое нужное начинание»,

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Профессиональный праздник уральских поисковиков будет проходить в третью субботу ноября. Такую дату определил губернатор Евгений Куйвашев.В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что глава региона уже утвердил изменения в указе «О праздниках Свердловской области»На данный момент в Свердловской области насчитывается 58 поисковых организаций, в которых работают более 1,2 тысячи человек. В прошлом году в ходе экспедиций уральские поисковики нашли медальоны и личные вещи, которые принадлежали солдатам в годы Великой Отечественной войны.