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Определена дата Дня поисковика в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Профессиональный праздник уральских поисковиков будет проходить в третью субботу ноября. Такую дату определил губернатор Евгений Куйвашев.
В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что глава региона уже утвердил изменения в указе «О праздниках Свердловской области»
На данный момент в Свердловской области насчитывается 58 поисковых организаций, в которых работают более 1,2 тысячи человек. В прошлом году в ходе экспедиций уральские поисковики нашли медальоны и личные вещи, которые принадлежали солдатам в годы Великой Отечественной войны.
В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что глава региона уже утвердил изменения в указе «О праздниках Свердловской области»
«Поисковое движение в Свердловской области развивается, набирает обороты, и это правильно. Наша святая обязанность – поддерживать такое важное и такое нужное начинание»,
– заявил Куйвашев.
На данный момент в Свердловской области насчитывается 58 поисковых организаций, в которых работают более 1,2 тысячи человек. В прошлом году в ходе экспедиций уральские поисковики нашли медальоны и личные вещи, которые принадлежали солдатам в годы Великой Отечественной войны.
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В Свердловской области установят еще 20 фотоловушек для фиксации виновных в создании свалок
29 июня 2023
29 июня 2023