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В Екатеринбурге проходит прощание с шестилетним Далером Бобиевым
Фото: Гузель Аиткулова
В Екатеринбурге сегодня, 5 июля, проходит прощание с шестилетним Далером Бобиевым. На церемонию прощания пришли несколько десятков человек.
Прощание с мальчиком в мечети имени Абу Ханифа на Репина, 42 началось в 11.00. Корреспондент «Вечерних ведомостей» передает, что на церемонии выступил двоюродный брат Далера Шамсиддин. Он поблагодарил всех, кто участвовал в поисках Далера и помогал с организацией похорон.
На похороны пришли многие неравнодушные люди. Но чиновников среди них не было.
Напомним, что о пропаже Далера Бобиева было заявлено 26 июня. Поисками его несколько дней занимались сотрудники полиции, члены поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв», сотни добровольцев. Но 29 июня стало известно, что шестилетний ребенок умер несколько месяцев назад. Опекуна мальчика Веронику Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера.
Журналистка Гузель Аиткулова ранее написала колонку о поисках Далера и задала много вопросов, ответов на которых так и нет.
Прощание с мальчиком в мечети имени Абу Ханифа на Репина, 42 началось в 11.00. Корреспондент «Вечерних ведомостей» передает, что на церемонии выступил двоюродный брат Далера Шамсиддин. Он поблагодарил всех, кто участвовал в поисках Далера и помогал с организацией похорон.
На похороны пришли многие неравнодушные люди. Но чиновников среди них не было.
Напомним, что о пропаже Далера Бобиева было заявлено 26 июня. Поисками его несколько дней занимались сотрудники полиции, члены поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв», сотни добровольцев. Но 29 июня стало известно, что шестилетний ребенок умер несколько месяцев назад. Опекуна мальчика Веронику Наумову заключили под стражу на два месяца по обвинению в убийстве Далера.
Журналистка Гузель Аиткулова ранее написала колонку о поисках Далера и задала много вопросов, ответов на которых так и нет.
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