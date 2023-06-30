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В Екатеринбурге суд заключил под стражу опекуна, обвиняемую в убийстве Далера Бобиева
Криминал
Скрин видео / Вечерние ведомости
Чкаловский районный суд Екатеринбурге избрал меру пресечения Веронике Наумовой, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева.
Суд постановил отправить опекуна погибшего мальчика в СИЗО на 1 месяц и 29 дней – до 26 августа 2023 года.
Веронику Наумову, ставшую опекуном Далера Бобиева в 2019 году, обвиняют в убийстве мальчика, а также в его истязании и мошенничестве.
Напомним, что 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад. По подозрению в убийстве задержали опекуна мальчика.
Суд постановил отправить опекуна погибшего мальчика в СИЗО на 1 месяц и 29 дней – до 26 августа 2023 года.
Веронику Наумову, ставшую опекуном Далера Бобиева в 2019 году, обвиняют в убийстве мальчика, а также в его истязании и мошенничестве.
Напомним, что 26 июня появилась информация о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Утром 29 июня тело мальчика нашли в сумке в гараже на улице Симферопольской. По данным следствия, смерть ребенка наступила еще несколько месяцев назад. По подозрению в убийстве задержали опекуна мальчика.
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