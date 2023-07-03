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Екатеринбуржцы снова жалуются на запах гари
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Екатеринбург сегодня утром снова накрыл смог. Жители уральской столицы жалуются на запах гари.
Отметим, что минувшей ночью екатеринбуржцы могли увидеть красную луну. Одна из причин такого явления – атмосферное загрязнение.
Ранее мы писали, что синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 7 июля.
«Приехала утром в центре, здесь запах гари чувствуется довольно сильно»,
– сообщила читательница «Вечерних ведомостей».
Отметим, что минувшей ночью екатеринбуржцы могли увидеть красную луну. Одна из причин такого явления – атмосферное загрязнение.
Ранее мы писали, что синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 7 июля.
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Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 7 июля
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