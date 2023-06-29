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Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 7 июля
Фото: Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области еще на четыре дня до 7 июля.
Объявляются НМУ первой степени опасности.
Напомним, что, по данным на 3 июля 02.00, в Свердловской области действовало 17 лесных пожаров.
«С 3 июля 20.00 до 7 июля 20.00 на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении синоптиков.
Объявляются НМУ первой степени опасности.
Напомним, что, по данным на 3 июля 02.00, в Свердловской области действовало 17 лесных пожаров.
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