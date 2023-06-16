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Уголовное дело, связанное с лечением Миши Бахтина, передали в свердловское СУ СКР

10.45 Среда, 21 июня 2023
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Уголовное дело, связанное с лечением маленького екатеринбуржца со СМА Миши Бахтина, передано в 5-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза». Они ссылаются на то, что России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».

Уголовное дело по части 1 статьи 293 (халатность) в отношении неустановленных лиц ОДКБ было возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга 4 августа 2022 года. Однако уже почти год оно не имеет никакого движения и не восстанавливает права ребенка.

Как рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Липинская, предоставляющая интересы семьи, по ее ходатайству дело передано из производства районного следственного отдела в 5-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Ходатайство адвоката о повышении статуса дела на личном приеме удовлетворил руководитель регионального СУ СКР Анатолий Надбитов.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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