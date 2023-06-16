Возрастное ограничение 18+
Уголовное дело, связанное с лечением Миши Бахтина, передали в свердловское СУ СКР
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Уголовное дело, связанное с лечением маленького екатеринбуржца со СМА Миши Бахтина, передано в 5-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.
Напомним, что врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза». Они ссылаются на то, что России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».
Уголовное дело по части 1 статьи 293 (халатность) в отношении неустановленных лиц ОДКБ было возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга 4 августа 2022 года. Однако уже почти год оно не имеет никакого движения и не восстанавливает права ребенка.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Липинская, предоставляющая интересы семьи, по ее ходатайству дело передано из производства районного следственного отдела в 5-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Ходатайство адвоката о повышении статуса дела на личном приеме удовлетворил руководитель регионального СУ СКР Анатолий Надбитов.
Напомним, что врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза». Они ссылаются на то, что России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».
Уголовное дело по части 1 статьи 293 (халатность) в отношении неустановленных лиц ОДКБ было возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга 4 августа 2022 года. Однако уже почти год оно не имеет никакого движения и не восстанавливает права ребенка.
Как рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Липинская, предоставляющая интересы семьи, по ее ходатайству дело передано из производства районного следственного отдела в 5-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Ходатайство адвоката о повышении статуса дела на личном приеме удовлетворил руководитель регионального СУ СКР Анатолий Надбитов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловский Минздрав обратился к иностранному фармпроизводителю для решения вопроса с лечением Миши Бахтина
15 июня 2023
15 июня 2023