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В Екатеринбурге хотят снести старые общежития УрФУ и построить новые
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге старые общежития Уральского федерального университета (УрФУ), которые невозможно отремонтировать, хотят снести и на их месте построить новые. Об этом сообщил ректор Виктор Кокшаров на встрече со студентами и в прямом эфире на телеканале ОТВ.
Все сносить, по его словам, не будут. Речь идет лишь о тех зданиях, которые были построены в 30-е годы прошлого века.
Он также отметил, что отказаться от переселения в новые корпуса в Новокольцовском микрорайоне смогут только старшекурсники и отличники.
Напомним, что студенты УрФУ с опасением отнеслись к переселению в новые общежития из-за неразвитой инфраструктуры в Новокольцовском, после чего они создали петицию с просьбой не переселять их в студенческий городок.
Одной из причиной студенческого недовольства стала отдаленность общежитий от учебных корпусов, но в УрФУ заверили, что время пути до университета составит 15-20 минут.
Много беспокойства также вызвала невозможность въехать в новые корпуса в начале сентябре, так как заселение должно начаться только с 15 числа. Однако ректор пообещал, что начало учебного года будет построено под заселение учащихся и их возможность пользоваться транспортом.
Все сносить, по его словам, не будут. Речь идет лишь о тех зданиях, которые были построены в 30-е годы прошлого века.
«Потребность в общежитиях у нас очень большая. По количеству бюджетных мест нам нет равных в стране. В этом году на бюджетные места нам нужно набрать 9,8 тысячи человек, а всего набираем около 15 тысячи человек. Наша задача – максимально обеспечить их комфортабельным жильем»»,
– заявил в ходе встречи Виктор Кокшаров.
Он также отметил, что отказаться от переселения в новые корпуса в Новокольцовском микрорайоне смогут только старшекурсники и отличники.
Напомним, что студенты УрФУ с опасением отнеслись к переселению в новые общежития из-за неразвитой инфраструктуры в Новокольцовском, после чего они создали петицию с просьбой не переселять их в студенческий городок.
Одной из причиной студенческого недовольства стала отдаленность общежитий от учебных корпусов, но в УрФУ заверили, что время пути до университета составит 15-20 минут.
Много беспокойства также вызвала невозможность въехать в новые корпуса в начале сентябре, так как заселение должно начаться только с 15 числа. Однако ректор пообещал, что начало учебного года будет построено под заселение учащихся и их возможность пользоваться транспортом.
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