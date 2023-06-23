В Екатеринбурге хотят снести старые общежития УрФУ и построить новые

– заявил в ходе встречи Виктор Кокшаров.

«Потребность в общежитиях у нас очень большая. По количеству бюджетных мест нам нет равных в стране. В этом году на бюджетные места нам нужно набрать 9,8 тысячи человек, а всего набираем около 15 тысячи человек. Наша задача – максимально обеспечить их комфортабельным жильем»»,