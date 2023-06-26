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Предупреждение о высокой пожарной опасности продлили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области до 30 июня продлили предупреждение о высокой пожарной опасности.
По данным синоптиков, 29-30 июня в регионе ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса по региональной шкале.
Ранее предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в регионе было объявлено на 26-28 июня.
Напомним, что сейчас в Свердловской области действуют 10 лесных пожаров на площади 40 гектаров.
По данным синоптиков, 29-30 июня в регионе ожидается высокая пожарная опасность – 4 класс горимости леса по региональной шкале.
Ранее предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности в регионе было объявлено на 26-28 июня.
Напомним, что сейчас в Свердловской области действуют 10 лесных пожаров на площади 40 гектаров.
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