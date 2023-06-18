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Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в лесах Свердловской области
Политика
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о высокой и чрезвычайной пожарной опасности с 26 по 28 июня в Свердловской области. Они объявили пятый класс горимости леса по региональной шкале.
Напомним, что сегодня в Свердловской области ожидаются грозы и ветер с порывами до 14 метров в секунду.
«В Свердловской области с 26 по 28 июня местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность»,
– говорится в сообщении ФГБУ «Уральское УГМС».
Напомним, что сегодня в Свердловской области ожидаются грозы и ветер с порывами до 14 метров в секунду.
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