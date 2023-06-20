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Число лесных пожаров в Свердловской области увеличилось в пять раз
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки количество лесных пожаров увеличилось в пять раз – с двух возгораний до 10.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действует 10 природных пожаров на площади 40 гектаров.
Еще вчера сообщалось о двух пожарах площадью три гектара.
По данным Авиалесоохраны, сейчас в регионе действует 10 природных пожаров на площади 40 гектаров.
Еще вчера сообщалось о двух пожарах площадью три гектара.
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