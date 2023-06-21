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Глава свердловского СКР встретится с семьей Миши Бахтина со СМА

13.52 Среда, 28 июня 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов завтра, 29 июня, встретится с семьей Бахтиных, чей маленький сын Миша со СМА до сих пор не может получить лекарство «Спинраза».

Уголовное дело, связанное с лечением Миши Бахтина, было возбуждено по части 1 статьи 293 (халатность) в отношении неустановленных лиц ОДКБ следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга еще 4 августа 2022 года. Почти год оно не имеет никакого движения. Недавно дело передали в 5-й отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.

Отец Миши Дмитрий Бахтин рассказал «Вечерним ведомостям», что на встрече с и.о. главы регионального управления СКР должны будут сообщить, что вообще проделывается по уголовному делу. По его словам, встреча проводится по требованию председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Адвокат Юлия Липинская, представляющая интересы семьи, добавила, что они хотят обратиться с новой просьбой.

«Ситуация критичная, потому что у нас уже заканчивается препарат. Мы хотим предложить новые требования, препарат готовы забрать сами, а поставить где его ребенку – мы найдем. Есть учреждения, которые готовы поставить нам этот препарат. Вопрос в том, почему ребенка еще не обеспечили вообще ничем, вопреки решению суда. Насколько мне известно, СК направили письмо в Минздрав с информацией о том, что мы просто готовы забрать препарат»,

– сообщила «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Липинская.


Напомним, что врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза». Они ссылаются на то, что России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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