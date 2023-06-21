Глава свердловского СКР встретится с семьей Миши Бахтина со СМА

– сообщила «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Липинская.

«Ситуация критичная, потому что у нас уже заканчивается препарат. Мы хотим предложить новые требования, препарат готовы забрать сами, а поставить где его ребенку – мы найдем. Есть учреждения, которые готовы поставить нам этот препарат. Вопрос в том, почему ребенка еще не обеспечили вообще ничем, вопреки решению суда. Насколько мне известно, СК направили письмо в Минздрав с информацией о том, что мы просто готовы забрать препарат»,