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В Екатеринбурге ищут добровольцев на тушение горящего торфяника
Общество
Фото: Владислав Постников
Как сообщалось ранее, департамент информационной политики Свердловской области и отрапортовал о тушении всех природных пожаров в регионе. Вот только сами пожары об этом не узнали, поэтому продолжают пылать. Да так, что профессиональным огнеборцам опять нужна помощь добровольцев.
В ближайшие выходные — 24 и 25 июня — кто-то и будет отдыхать, но только не те из уральцев, кто откликнется на призыв побороться с огненной стихией на торфянике Моховая Шмарина. Торфяник располагается в Белоярском районе неподалёку от города Заречный и сейчас около 200 его гектар дымят. Потушить Моховую Шмарину пытаются уже с апреля, но пока удалось справиться с отдельными очагами возгорания.
«Плотины, о которых говорили весной, до сих пор не были построены администрациями городов, на землях которых располагается этот торфяник. Вчера на Моховой Шмарине начали работу специалисты АНО Центра профилактики ландшафтных пожаров во главе с Григорием Куксиным. Ребята проводят геодезические измерения и определяют оптимальные места для создания плотин, чтобы задержать воду до зимы и чтобы подать эту воду на тлеющие участки», — говорится в обращении добровольцев, борющихся с этим масштабным природным пожаром и призывающих уральцев встать в их ряды.
Присоединиться к тушению Моховой Шмарине в эти выходные могут все желающие. Нужно лишь одеться соответствующим образом (берцы, закрытый хлопчатобумажный костюм, защитные очки, перчатки, респиратор) и захватить с собой еды, чтобы перекусить в короткие перерывы. А фронт работы на ближайшие дни таков: создание плотин для затопления некоторых горящих участков, распил валежника, прямое тушение торфяных очагов стволами с подачей воды от мотопомп. Записаться в добровольные пожарные можно через телеграм-канал.
К слову, с заявлением областных чиновников о победе над природными пожарами не согласен и огонь, пожирающий сейчас лес между деревнями Большая Грязнуха и Травянка Каменского городского округа. О нём сообщили сегодня подписчики ВК-сообщества «Подслушано Каменск-Уральский». И в качестве доказательства опубликовали фото с задымленным лесом и висящим над деревьями вертолётом.
В ближайшие выходные — 24 и 25 июня — кто-то и будет отдыхать, но только не те из уральцев, кто откликнется на призыв побороться с огненной стихией на торфянике Моховая Шмарина. Торфяник располагается в Белоярском районе неподалёку от города Заречный и сейчас около 200 его гектар дымят. Потушить Моховую Шмарину пытаются уже с апреля, но пока удалось справиться с отдельными очагами возгорания.
«Плотины, о которых говорили весной, до сих пор не были построены администрациями городов, на землях которых располагается этот торфяник. Вчера на Моховой Шмарине начали работу специалисты АНО Центра профилактики ландшафтных пожаров во главе с Григорием Куксиным. Ребята проводят геодезические измерения и определяют оптимальные места для создания плотин, чтобы задержать воду до зимы и чтобы подать эту воду на тлеющие участки», — говорится в обращении добровольцев, борющихся с этим масштабным природным пожаром и призывающих уральцев встать в их ряды.
Присоединиться к тушению Моховой Шмарине в эти выходные могут все желающие. Нужно лишь одеться соответствующим образом (берцы, закрытый хлопчатобумажный костюм, защитные очки, перчатки, респиратор) и захватить с собой еды, чтобы перекусить в короткие перерывы. А фронт работы на ближайшие дни таков: создание плотин для затопления некоторых горящих участков, распил валежника, прямое тушение торфяных очагов стволами с подачей воды от мотопомп. Записаться в добровольные пожарные можно через телеграм-канал.
К слову, с заявлением областных чиновников о победе над природными пожарами не согласен и огонь, пожирающий сейчас лес между деревнями Большая Грязнуха и Травянка Каменского городского округа. О нём сообщили сегодня подписчики ВК-сообщества «Подслушано Каменск-Уральский». И в качестве доказательства опубликовали фото с задымленным лесом и висящим над деревьями вертолётом.
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