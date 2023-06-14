Все лесные пожары потушили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ликвидировали все природные пожары. Об этом заявили в департаменте информполитики региона.По данным на конец 22 июня, потушены пожары на площади 1 442 гектаров. Речь идет об очаге в Богдановическом районе (550 гектаров) и двух очагах в Сосьвинском районе (892 гектара).В тушении пожаров участвовали 60 человек, было задействовано 17 единиц спецтехники.Отметим, что в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим.