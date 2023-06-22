В Свердловской области высадили 252 тысячи деревьев

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области во время проведения акции «Сад памяти» высадили более 252 тысяч деревьев различных пород. Тысячи свердловчан приняли участие в международной акции, цель которой – высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны.Как рассказали в департаменте информполитики региона, акция «Сад памяти» проводится ежегодно. В Свердловской области в этом году на 29 определенных участках высаживали сосну обыкновенную и ель сибирскую.Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов отметил, что акция призывает всех отдать дань памяти тем, кто не вернулся с полей сражений в годы Великой Отечественной войны. Также, по словам Мамонтова, высадка деревьев важна, так как в этом году Свердловская область сильна пострадала от лесных пожаров.«Высадка деревьев будет продолжена силами специалистов Уральской авиалесоохраны, лесничеств и арендаторов. Лесовосстановление ведется в том числе в рамках нацпроекта «Экология», – добавил Мамонтов.