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Мэр Екатеринбурга утвердил проект по строительству наземного метро в Новокольцовский
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, утверждающее проект планировки и межевания линии наземного метро. Линию должны проложить между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово». Также планируется обеспечить автобусное сообщение с одной из станций.
Глава Екатеринбурга напомнил, что с сентября расположенный в Новокольцовском кампус УрФУ примет студентов. Обсуждается обеспечение кампуса автобусным сообщением с одной из станций наземного метро.
Также мэр заявил о обсуждении введения единого билета и проездного на поездки «автобус + электричка».
Ранее мы писали, что студенты УрФУ опасаются переселения в новые общежития в Новокольцовском из-за неразвитой инфраструктуры. В самом вузе связывают эти опасения с недостатком информации.
«Это очередной шаг в формировании мощной транспортной связи с активно развивающимися площадками Новокольцовского микрорайона, складскими и логистическими объектами юго-восточного промышленного узла города и авиационным хабом Урала. Микрорайон растет стремительно, востребованность общественного транспорта стремительно увеличивается»,
– написал Орлов в своем телеграм-канале.
Глава Екатеринбурга напомнил, что с сентября расположенный в Новокольцовском кампус УрФУ примет студентов. Обсуждается обеспечение кампуса автобусным сообщением с одной из станций наземного метро.
Также мэр заявил о обсуждении введения единого билета и проездного на поездки «автобус + электричка».
Ранее мы писали, что студенты УрФУ опасаются переселения в новые общежития в Новокольцовском из-за неразвитой инфраструктуры. В самом вузе связывают эти опасения с недостатком информации.
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