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В Карпинске выплатили 100 тысяч компенсации пострадавшему от нападения собаки десятилетнему мальчику
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Карпинске семье десятилетнего мальчика, пострадавшего от нападения безнадзорной собаки в сентябре прошлого года, администрация муниципалитета выплатили 100 тысяч моральной компенсации.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 сентября 2022 года. В тот день, когда подросток проходил шахматного клуба по улице Серова, ему захотелось сорвать с черемухи несколько листьев для школьного гербария. В этот момент поблизости оказалась бездомная собаку, которую юноша не заметил. Она укусила мальчика за руку.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время проверки выяснилось, что на момент происшествия контракт на отлов безнадзорных собак администрацией городского округа Карпинск не был заключен.
Ведомство просило выплатить юноше 150 тысяч рублей. Однако в ходе рассмотрения гражданского дела между законным представителем подростка и администрацией городского округа размер компенсации снизился до 100 тысяч рублей.
Напомним, что в марте и апреле этого года в Карпинске от нападений бродячих собак пострадали три ребенка.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 сентября 2022 года. В тот день, когда подросток проходил шахматного клуба по улице Серова, ему захотелось сорвать с черемухи несколько листьев для школьного гербария. В этот момент поблизости оказалась бездомная собаку, которую юноша не заметил. Она укусила мальчика за руку.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во время проверки выяснилось, что на момент происшествия контракт на отлов безнадзорных собак администрацией городского округа Карпинск не был заключен.
«В связи с этим прокуратура в интересах несовершеннолетнего направила в суд исковое заявление к администрации городского округа Карпинск о взыскании компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетнему»,
– рассказали в пресс-службе.
Ведомство просило выплатить юноше 150 тысяч рублей. Однако в ходе рассмотрения гражданского дела между законным представителем подростка и администрацией городского округа размер компенсации снизился до 100 тысяч рублей.
Напомним, что в марте и апреле этого года в Карпинске от нападений бродячих собак пострадали три ребенка.
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