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В Карпинске собака напала на школьницу во время урока физкультуры
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Карпинске собака напала на ученицу 5 класса во время урока физкультуры на территории школы. Прокуратура проводит проверку.
Инцидент произошел 4 апреля на территории школы №6. Во время пробежки на уроке физкультуры на девочку напала безнадзорная собака.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что во время проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья. Будет установлено, какие меры школа предпринимала для обеспечения безопасности детей, а также действует ли в городе контракт на отлов бездомных животных.
Отметим, что это не первый случай нападения бродячих собак на детей в Карпинске. Так, 30 марта стая собак напала на двух детей 2009 года рождения. Школьникам потребовалась хирургическое вмешательство.
Инцидент произошел 4 апреля на территории школы №6. Во время пробежки на уроке физкультуры на девочку напала безнадзорная собака.
В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» сообщили, что во время проверки будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья. Будет установлено, какие меры школа предпринимала для обеспечения безопасности детей, а также действует ли в городе контракт на отлов бездомных животных.
Отметим, что это не первый случай нападения бродячих собак на детей в Карпинске. Так, 30 марта стая собак напала на двух детей 2009 года рождения. Школьникам потребовалась хирургическое вмешательство.
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