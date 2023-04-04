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Прокуратура начала проверку по факту нападения бродячих собак на детей в Карпинске
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Карпинске прокуратура организовала проверку после публикаций СМИ о нападении на детей стаи бродячих собак, после которого школьникам потребовалась хирургическая помощь.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 30 марта в районе 17.00 – 18.30. Известно, что у детей оказались покусаны предплечья и голени. Помимо этого, дети сильно напугались.
В прокуратуре пообещали оценить соблюдение прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, а также установить действует ли на территории муниципалитета контракт на отлов бездомных животных.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 30 марта в районе 17.00 – 18.30. Известно, что у детей оказались покусаны предплечья и голени. Помимо этого, дети сильно напугались.
В прокуратуре пообещали оценить соблюдение прав несовершеннолетних на безопасность жизни и здоровья, а также установить действует ли на территории муниципалитета контракт на отлов бездомных животных.
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