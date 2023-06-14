Глава свердловского СКР подключился к делу Миши Бахтина со СМА

«Сегодня Анатолий Дмитриевич сообщил, что дело будет изъято, будет расследоваться в центральном аппарате Следственного комитета Свердловской области ввиду особой сложности расследования и с учетом резонанса уголовного дела»,

– отметила адвокат.

«Мы надеемся, что в скорейшем времени все манипуляции медицинские, в том числе и препарат, будут нами получены»,