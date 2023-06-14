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Глава свердловского СКР подключился к делу Миши Бахтина со СМА
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Уголовное дело по части 1 статьи 293 (халатность) в отношении неустановленных лиц ОДКБ передадут в Следственное управление Следственного комитета Свердловской области. Врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить маленькому екатеринбуржцу Мише Бахтину со СМА препарат «Спинраза».
Как рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Липинская, предоставляющая интересы семьи, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга 4 августа 2022 года. Но уже почти год оно не имеет никакого движения и не восстанавливает права ребенка. В связи с этим адвокат сегодня на личном приеме у главы СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова заявила ходатайство об изъятии уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета региона, в частности в 5-й отдел по расследованию особо важных дел.
Кроме того, по словам адвоката, Анатолий Надбитов сообщил, что лично направил письмо министру здравоохранения РФ, чтобы в скорейшем времени разрешить вопрос по делу Миши Бахтина. Также направлено письмо министру здравоохранения Свердловской области, чтобы организовать положенное ребенку лечение, по которому выигран был гражданский суд.
Ранее родители Миши Бахтина Дмитрий и Яна записали видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, попросив их оказать содействие в обеспечении сына патогенетической терапией и наказать всех должностных лиц, которые препятствуют организации лечения.
Напомним, что у мальчика спинальная мышечная атрофия. Два года назад неравнодушные люди со всего мира собрали для Миши 160 миллионов рублей на спасительный укол препарата «Золгенсма». В 2021 году мальчику поставили укол. Теперь требуется продолжение лечения, но необходимым лекарственным препаратом патогенетической терапии «Спинраза» Мишу Бахтина не обеспечивают. Главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов, что России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».
Как рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Липинская, предоставляющая интересы семьи, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга 4 августа 2022 года. Но уже почти год оно не имеет никакого движения и не восстанавливает права ребенка. В связи с этим адвокат сегодня на личном приеме у главы СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова заявила ходатайство об изъятии уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета региона, в частности в 5-й отдел по расследованию особо важных дел.
«Сегодня Анатолий Дмитриевич сообщил, что дело будет изъято, будет расследоваться в центральном аппарате Следственного комитета Свердловской области ввиду особой сложности расследования и с учетом резонанса уголовного дела»,
– сообщила «Вечерним ведомостям» Юлия Липинская.
Кроме того, по словам адвоката, Анатолий Надбитов сообщил, что лично направил письмо министру здравоохранения РФ, чтобы в скорейшем времени разрешить вопрос по делу Миши Бахтина. Также направлено письмо министру здравоохранения Свердловской области, чтобы организовать положенное ребенку лечение, по которому выигран был гражданский суд.
«Мы надеемся, что в скорейшем времени все манипуляции медицинские, в том числе и препарат, будут нами получены»,
– отметила адвокат.
Ранее родители Миши Бахтина Дмитрий и Яна записали видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, попросив их оказать содействие в обеспечении сына патогенетической терапией и наказать всех должностных лиц, которые препятствуют организации лечения.
Напомним, что у мальчика спинальная мышечная атрофия. Два года назад неравнодушные люди со всего мира собрали для Миши 160 миллионов рублей на спасительный укол препарата «Золгенсма». В 2021 году мальчику поставили укол. Теперь требуется продолжение лечения, но необходимым лекарственным препаратом патогенетической терапии «Спинраза» Мишу Бахтина не обеспечивают. Главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов, что России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».
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