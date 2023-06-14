Возрастное ограничение 18+

Глава свердловского СКР подключился к делу Миши Бахтина со СМА

11.40 Пятница, 16 июня 2023
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Уголовное дело по части 1 статьи 293 (халатность) в отношении неустановленных лиц ОДКБ передадут в Следственное управление Следственного комитета Свердловской области. Врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить маленькому екатеринбуржцу Мише Бахтину со СМА препарат «Спинраза».

Как рассказала «Вечерним ведомостям» адвокат Юлия Липинская, предоставляющая интересы семьи, уголовное дело было возбуждено следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга 4 августа 2022 года. Но уже почти год оно не имеет никакого движения и не восстанавливает права ребенка. В связи с этим адвокат сегодня на личном приеме у главы СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова заявила ходатайство об изъятии уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета региона, в частности в 5-й отдел по расследованию особо важных дел.

«Сегодня Анатолий Дмитриевич сообщил, что дело будет изъято, будет расследоваться в центральном аппарате Следственного комитета Свердловской области ввиду особой сложности расследования и с учетом резонанса уголовного дела»,

– сообщила «Вечерним ведомостям» Юлия Липинская.


Кроме того, по словам адвоката, Анатолий Надбитов сообщил, что лично направил письмо министру здравоохранения РФ, чтобы в скорейшем времени разрешить вопрос по делу Миши Бахтина. Также направлено письмо министру здравоохранения Свердловской области, чтобы организовать положенное ребенку лечение, по которому выигран был гражданский суд.

«Мы надеемся, что в скорейшем времени все манипуляции медицинские, в том числе и препарат, будут нами получены»,

– отметила адвокат.


Ранее родители Миши Бахтина Дмитрий и Яна записали видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, попросив их оказать содействие в обеспечении сына патогенетической терапией и наказать всех должностных лиц, которые препятствуют организации лечения.

Напомним, что у мальчика спинальная мышечная атрофия. Два года назад неравнодушные люди со всего мира собрали для Миши 160 миллионов рублей на спасительный укол препарата «Золгенсма». В 2021 году мальчику поставили укол. Теперь требуется продолжение лечения, но необходимым лекарственным препаратом патогенетической терапии «Спинраза» Мишу Бахтина не обеспечивают. Главный врач Областной детской клинической больницы Олег Аверьянов, что России якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Родители Миши Бахтина со СМА обратились к главе СКР и министру здравоохранения
14 июня 2023
Глава СКР заинтересовался ситуацией с убийством двух мужчин на Юго-Западе Екатеринбурга
13 июня 2023
Свердловский Минздрав обратился к иностранному фармпроизводителю для решения вопроса с лечением Миши Бахтина
15 июня 2023
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после обнаружения тел двух мужчин
12 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза

Сексуализированное насилие над детьми в России: законодательство и статистика
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:20 Скончался бывший глава Ревды Михаил Матафонов
12:54 Схема движения трех автобусных маршрутов изменится в Екатеринбурге
12:21 Автоинспекторы в Свердловской области в выходные будут ловить пьяных водителей
11:54 «Святогор» возводит детскую площадку в коттеджном поселке Молодежный
11:40 Глава свердловского СКР подключился к делу Миши Бахтина со СМА
10:52 Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась почти в три раза
10:29 В Екатеринбурге осудили женщину, из-за которой умерла ее дочь с сахарным диабетом
09:53 В гайд-парке в Екатеринбурге планируют провести пикет против электронного голосования
09:29 Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в «Коляда-театр» в Екатеринбурге
21:06 Лосиха погибла при столкновении с грузовиком возле Серова
20:28 Два свердловских предприятия попали в список самых привлекательных для туризма
20:12 Жительницу Тугулыма отправят в колонию за неуплату алиментов
19:31 На документальный фильм об уральском писателе деньги собирают всенародно
18:45 В ДТП возле Берёзовского пострадала пожилая пассажирка иномарки
18:20 В лесных пожарах Уральского федерального округа «сгорело» более 900 миллионов рублей
17:53 Трое свердловских выпускников получили максимальные 200 баллов по двум ЕГЭ
17:20 Подопечный Фонда «Дети России» из Екатеринбурга Прохор Москвинов стал чемпионом мира по блицу
16:54 В Екатеринбурге предлагают установить знаки, запрещающие езду на самокатах
16:23 Продлен особый противопожарный режим в Свердловской области
15:58 Региональный кабмин утвердил планы по изменению бюджета Свердловской области на 2023 год
15:20 К новому учебному году в Нижнем Тагиле оборудуют три школьных спортзала для самбо
14:44 В Горном Щите на месяц перекроют улицу Ленина
14:13 Проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге инициировал депутат Госдумы Андрей Альшевских
13:56 Жителя Полевского будут судить за незаконный оборот наркотиков и организацию притона
13:29 Минюст РФ проверяет «Ельцин-центр» на предмет деятельности иноагента
12:55 Свердловский Минздрав обратился к иностранному фармпроизводителю для решения вопроса с лечением Миши Бахтина
Все новости Свердловской области
12:01 Минтруд не поддержал введение шестидневной рабочей недели
10:29 Жителя Кемерово осудили на 21 год за изнасилование собственных дочерей
09:56 Иностранный сухогруз загорелся возле Находки в Приморском крае
17:57 У отравившихся шаурмой в Братске и сотрудников шаурмячной обнаружили сальмонеллу
17:45 В Уфе торжественно открыли памятник клещу, установленный взамен украденного
12:03 Владельца кафе с отравившей несколько десятков человек шаурмой в Братске допрашивают следователи
11:08 После падения строительного крана в Новосибирске погибла крановщица
17:45 Из-за пожара на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области введут ограничения в поставке электроэнергии
16:30 Из-за сильного ливня в Абхазии приостановили движение поездов
15:29 Глава Сбербанка не считает нужным перестраивать российскую экономику
14:54 В Братске возбудили дело после отравления шаурмой более 35 человек
14:24 В России на 20% могут вырасти цены на лекарства из-за закона Госдумы
12:38 В Сочи затопило дороги, дома, инфраструктурные сети
09:03 После подорожания запчастей для китайских автомобилей заявляют об их дефиците
13:15 Евро впервые с 28 апреля стал дороже 90 рублей
12:24 В Госдуме попросили правительство охранять школы в маленьких городках
10:58 Обвиняемую в применении насилия к полицейскому многодетную мать из Курской области приговорили к штрафу
10:21 Средство против опьянения создали российские учёные
09:34 После столкновения двух танкеров на Лене ввели режим ЧС
09:11 Сделка по продаже российских активов Тойоты не подразумевает обратного выкупа
08:30 Цены на жильё выросли в 75 регионах России
18:11 Жительница Москвы обнаружила в ванной змею
17:52 Губернатор Гладков: в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся
17:44 Во Владимире на два месяца арестовали чиновницу за попытку поджога военкомата
16:20 СК: шесть тонн метилового спирта со склада самарского МВД похитили отец и сын
16:05 В Воронеже после падения беспилотника на жилой дом введут режим ЧС
Все новости России и мира
13:32 Студент Пермского Политеха примет участие в Международном чемпионате «Битва роботов»
13:20 Скончался бывший глава Ревды Михаил Матафонов
12:54 Схема движения трех автобусных маршрутов изменится в Екатеринбурге
12:21 Автоинспекторы в Свердловской области в выходные будут ловить пьяных водителей
11:54 «Святогор» возводит детскую площадку в коттеджном поселке Молодежный
11:40 Глава свердловского СКР подключился к делу Миши Бахтина со СМА
10:52 Площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась почти в три раза
10:29 В Екатеринбурге осудили женщину, из-за которой умерла ее дочь с сахарным диабетом
09:53 В гайд-парке в Екатеринбурге планируют провести пикет против электронного голосования
09:51 В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю работает «телефон доверия»
09:29 Сотрудники ФСБ пришли с проверкой в «Коляда-театр» в Екатеринбурге
21:06 Лосиха погибла при столкновении с грузовиком возле Серова
20:28 Два свердловских предприятия попали в список самых привлекательных для туризма
20:12 Жительницу Тугулыма отправят в колонию за неуплату алиментов
19:31 На документальный фильм об уральском писателе деньги собирают всенародно
18:45 В ДТП возле Берёзовского пострадала пожилая пассажирка иномарки
18:20 В лесных пожарах Уральского федерального округа «сгорело» более 900 миллионов рублей
17:53 Трое свердловских выпускников получили максимальные 200 баллов по двум ЕГЭ
17:20 Подопечный Фонда «Дети России» из Екатеринбурга Прохор Москвинов стал чемпионом мира по блицу
16:54 В Екатеринбурге предлагают установить знаки, запрещающие езду на самокатах
16:23 Продлен особый противопожарный режим в Свердловской области
15:58 Региональный кабмин утвердил планы по изменению бюджета Свердловской области на 2023 год
15:20 К новому учебному году в Нижнем Тагиле оборудуют три школьных спортзала для самбо
14:44 В Горном Щите на месяц перекроют улицу Ленина
14:13 Проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге инициировал депутат Госдумы Андрей Альшевских
13:56 Жителя Полевского будут судить за незаконный оборот наркотиков и организацию притона
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK