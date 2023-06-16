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Участников «огнестрельной» свадьбы в Екатеринбурге задержали и привлекли к ответственности
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге силовикам удалось найти и задержать участников «огнестрельной» свадьбы, которые напугали жителей микрорайона Заречный. Двое были привлечены к административной ответственности.
Об этом сообщает «Четвертый канал» со ссылкой на полицию. Известно, что беспредельщиков отследили по камерам и обнаружили в кафе.
Там также уточнили, что стрельба велась из травматического пистолета.
Напомним, что вчера в микрорайоне Заречный мужчина устроил пальбу в воздух по свадебной традиции, существующей у некоторых народов.
Об этом сообщает «Четвертый канал» со ссылкой на полицию. Известно, что беспредельщиков отследили по камерам и обнаружили в кафе.
«Двое "шумахеров" на иномарках BMW и Mercedes, одна из которых была с госномерами 999, привлечены к административной ответственности. В их отношении составлен ряд протоколов, в том числе за создание помех, тонировку, выезд на полосу для встречного движения и за отсутствие страховки»,
– сказали в полиции.
Там также уточнили, что стрельба велась из травматического пистолета.
Напомним, что вчера в микрорайоне Заречный мужчина устроил пальбу в воздух по свадебной традиции, существующей у некоторых народов.
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