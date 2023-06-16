Участников «огнестрельной» свадьбы в Екатеринбурге задержали и привлекли к ответственности

– сказали в полиции.

«Двое "шумахеров" на иномарках BMW и Mercedes, одна из которых была с госномерами 999, привлечены к административной ответственности. В их отношении составлен ряд протоколов, в том числе за создание помех, тонировку, выезд на полосу для встречного движения и за отсутствие страховки»,