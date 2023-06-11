В Екатеринбурге полицейские ищут «огнестрельную» свадьбу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Выстрелы из пистолета прозвучали сегодня в микрорайоне Заречный города Екатеринбурга. Там машина остановилась посреди дороги, а вышедший из неё мужчина устроил пальбу в воздух.Как выяснилось, человек с пистолетом ехал в свадебном кортеже. Из пистолета он начал стрелять по свадебной традиции, существующей у некоторых народов, но на большей части территории России не считающейся чем-то нормальным.К «свадебному» стрелку возникли вопросы сразу у нескольких правоохранительных ведомств. Так, со стороны ГИБДД в произошедшем в Заречном видится нарушение правил дорожного движения. Свадебный кортеж не только остановился сам, но и остановил другие машины, к свадьбе не имеющие никакого отношения. К тому же, владелец пистолета вышел на проезжую часть и провёл на ней какое-то время, что тоже является нарушением правил.Стрельба посреди города не приветствуется и полицией. Нарядам ДПС дали указание найти машину и ехавшего в ней человека. У стрелка, как минимум, проверят право на обладание и на ношение огнестрельного оружия.