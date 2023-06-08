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В Сосьве завершился капремонт пострадавших от пожара двух многоквартирных домов
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В поселке Сосьва завершился капитальный ремонт двух многоквартирных домов, пострадавших от масштабного пожара в конце апреля. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.
Строители завершили ремонтно-восстановительные работы в домах на улице Виктора Романова, 147 и улице Щелканова, 138. Директор подрядной организации Вячеслав Зарубин рассказал, что в одном из домов нужно было заменить оплавленные оконные блоки на новые пластиковые ламинированные рамы. В доме на улице Щелканова требовалось демонтировать поврежденную кровлю, уложить новую и утеплить чердак.
Также строительные бригады занимались восстановлением крыш еще в двух зданиях на улице Щелканова. Эти дома признаны аварийными, но, как сообщили в департаменте, ремонт нужен, чтобы жители дождались расселения в строящийся сейчас многоквартирный дом.
Кроме того, в Сосьве продолжается капитальный ремонт в трех многоквартирных домах, начавшийся в этом году.
Напомним, что для погорельцев в Сосьве также строят индивидуальные жилые дома.
Строители завершили ремонтно-восстановительные работы в домах на улице Виктора Романова, 147 и улице Щелканова, 138. Директор подрядной организации Вячеслав Зарубин рассказал, что в одном из домов нужно было заменить оплавленные оконные блоки на новые пластиковые ламинированные рамы. В доме на улице Щелканова требовалось демонтировать поврежденную кровлю, уложить новую и утеплить чердак.
Также строительные бригады занимались восстановлением крыш еще в двух зданиях на улице Щелканова. Эти дома признаны аварийными, но, как сообщили в департаменте, ремонт нужен, чтобы жители дождались расселения в строящийся сейчас многоквартирный дом.
Кроме того, в Сосьве продолжается капитальный ремонт в трех многоквартирных домах, начавшийся в этом году.
Напомним, что для погорельцев в Сосьве также строят индивидуальные жилые дома.
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