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В Сосьве началось строительство новых жилых домов
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В поселке Сосьва, пострадавшей в конце апреля от масштабного пожара, началось строительство индивидуальных жилых домов. Также строители приступили к монтажу фундамента многоквартирного дома.
Как сообщили в региональном Минстрое, стартовали работы по монтажу индивидуальных домов из сборных домокомплектов. Сейчас готовая первая «коробка» на 54 квадратных метра на улице Балдина. Строители готовят фундаменты для следующей группы домов.
На стройплощадке трехэтажного дома на 60 квартир рабочие подготовили котлован. Теперь строители ведут монтаж сборных фундаментов.
Напомним, что жилье для людей, чьи дома сгорели во время пожара, должно быть возведено в течение одного строительного сезона. Аналогичные механизмы строительства жилья для погорельцев должны применить и в Таёжном. Всего из-за пожаров без жилья остались более 500 свердловчан.
Как сообщили в региональном Минстрое, стартовали работы по монтажу индивидуальных домов из сборных домокомплектов. Сейчас готовая первая «коробка» на 54 квадратных метра на улице Балдина. Строители готовят фундаменты для следующей группы домов.
На стройплощадке трехэтажного дома на 60 квартир рабочие подготовили котлован. Теперь строители ведут монтаж сборных фундаментов.
Напомним, что жилье для людей, чьи дома сгорели во время пожара, должно быть возведено в течение одного строительного сезона. Аналогичные механизмы строительства жилья для погорельцев должны применить и в Таёжном. Всего из-за пожаров без жилья остались более 500 свердловчан.
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