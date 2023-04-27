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Пожар в Сосьве потушили
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций по Свердловской области сообщила о том, что масштабный пожар на территории посёлка Сосьва потушен. По крайней мере, ликвидировано открытое горение.
Пожарные продолжают работать на месте катастрофы, которая успела уничтожить десятки домов и унесла жизни двух человек. На данном этапе они занимаются проливкой пепелищ, чтобы предотвратить повторное воспламенение. Кроме того, специалисты пожаротушения разбирают обгоревшие конструкции строений во избежание их обрушения.
Пожар в Сосьве стал одним из самых масштабных в Свердловской области. Он начался 25-го апреля, а борьба с ним, таким образом, продолжалась двое суток. В связи с пожаром задержаны два человека — 29-летний руководитель местной лесопилки и 40-летний чиновник МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслав Алексеев. Против них возбуждены уголовные дела. Первого подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, а второго — плохом планировании пожарно-профилактической работы на территории округа.
Меж тем, обстановка в Екатеринбурге и Свердловской области остаётся напряжённой. Так, стало известно, что этим вечером в очередной раз заполыхало в Шарташском лесопарке. Свидетели говорят о горении сухой травы.
Пожарные продолжают работать на месте катастрофы, которая успела уничтожить десятки домов и унесла жизни двух человек. На данном этапе они занимаются проливкой пепелищ, чтобы предотвратить повторное воспламенение. Кроме того, специалисты пожаротушения разбирают обгоревшие конструкции строений во избежание их обрушения.
Пожар в Сосьве стал одним из самых масштабных в Свердловской области. Он начался 25-го апреля, а борьба с ним, таким образом, продолжалась двое суток. В связи с пожаром задержаны два человека — 29-летний руководитель местной лесопилки и 40-летний чиновник МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского ГО» Вячеслав Алексеев. Против них возбуждены уголовные дела. Первого подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, а второго — плохом планировании пожарно-профилактической работы на территории округа.
Меж тем, обстановка в Екатеринбурге и Свердловской области остаётся напряжённой. Так, стало известно, что этим вечером в очередной раз заполыхало в Шарташском лесопарке. Свидетели говорят о горении сухой травы.
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