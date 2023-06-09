Уральские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России

– говорят уральские космонавты.

«Дорогие россияне, поздравляем вас с Днем России. Одним из самых важных праздников нашей родины. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями и нравственными устоями. С праздником»,