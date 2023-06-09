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Уральские космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
Общество
Фото: телеграм-канал «Госкорпорация "Роскосмос"»
Российские космонавты – екатеринбуржец Сергей Прокопьев, Андрей Федяев из Серова и челябинец Дмитрий Петелин – поздравили соотечественников с Днем России. Они записали видеообращение с борта Международной космической станции.
Видеообращение космонавтов опубликовано в телеграм-канале «Госкорпорация "Роскосмос"».
Напомним, что в Историческом сквере в Екатеринбурге сегодня проходит традиционный концерт, посвященный Дню России. Также горожане и гости уральской столицы 12 июня могут бесплатно посетить шесть выставочных пространств.
Видеообращение космонавтов опубликовано в телеграм-канале «Госкорпорация "Роскосмос"».
«Дорогие россияне, поздравляем вас с Днем России. Одним из самых важных праздников нашей родины. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей, духовными ценностями и нравственными устоями. С праздником»,
– говорят уральские космонавты.
Напомним, что в Историческом сквере в Екатеринбурге сегодня проходит традиционный концерт, посвященный Дню России. Также горожане и гости уральской столицы 12 июня могут бесплатно посетить шесть выставочных пространств.
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