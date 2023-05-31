В Историческом сквере в Екатеринбурге 12 июня пройдет традиционный концерт

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в День России, 12 июня, пройдут праздничные мероприятия. Также горожане смогут бесплатно посетить шесть музеев. Продажу алкоголя в центре города в этот день ограничат.Как рассказали в пресс-службе мэрии, праздновать День России начнут еще 10 июня. В 12.00 в ЦПКиО имени Маяковского начнется концерт под открытым небом «АртПоколение Екатеринбург – 2023». На сцене выступят выпускники школ искусств 2023 года.В Историческом сквере 12 июня пройдет традиционный концерт «Хором славим Россию и город!». Более тысячи профессиональных музыкантов исполнят известные песни, а аккомпанировать вокалистам будет духовой оркестр. Концерт начнется в 12.00На протяжении всего дня в Свердловском областном краеведческом музее будут работать бесплатные фотовыставки «Россия – моя история» и «Моя Родина – Россия!».Также екатеринбуржцы и гости города смогут бесплатно посетить шесть выставочных пространств:- мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (улица Народной воли, 49);- музей природы Урала (улица Горького, 4);- музей военной истории «Свердловск: говорит Москва!» (улица 8 Марта, 28);- музей истории и археологии Урала (проспект Ленина, 69/10);- музей истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26);- музей изобразительных искусств (улица Воеводина, 5).В границах улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайской – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей молодёжи в связи с празднованием с 10:00 до 15:00 будет запрещена продажа алкоголя.