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В Историческом сквере в Екатеринбурге 12 июня пройдет традиционный концерт
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в День России, 12 июня, пройдут праздничные мероприятия. Также горожане смогут бесплатно посетить шесть музеев. Продажу алкоголя в центре города в этот день ограничат.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, праздновать День России начнут еще 10 июня. В 12.00 в ЦПКиО имени Маяковского начнется концерт под открытым небом «АртПоколение Екатеринбург – 2023». На сцене выступят выпускники школ искусств 2023 года.
В Историческом сквере 12 июня пройдет традиционный концерт «Хором славим Россию и город!». Более тысячи профессиональных музыкантов исполнят известные песни, а аккомпанировать вокалистам будет духовой оркестр. Концерт начнется в 12.00
На протяжении всего дня в Свердловском областном краеведческом музее будут работать бесплатные фотовыставки «Россия – моя история» и «Моя Родина – Россия!».
Также екатеринбуржцы и гости города смогут бесплатно посетить шесть выставочных пространств:
- мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (улица Народной воли, 49);
- музей природы Урала (улица Горького, 4);
- музей военной истории «Свердловск: говорит Москва!» (улица 8 Марта, 28);
- музей истории и археологии Урала (проспект Ленина, 69/10);
- музей истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26);
- музей изобразительных искусств (улица Воеводина, 5).
В границах улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайской – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей молодёжи в связи с празднованием с 10:00 до 15:00 будет запрещена продажа алкоголя.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, праздновать День России начнут еще 10 июня. В 12.00 в ЦПКиО имени Маяковского начнется концерт под открытым небом «АртПоколение Екатеринбург – 2023». На сцене выступят выпускники школ искусств 2023 года.
В Историческом сквере 12 июня пройдет традиционный концерт «Хором славим Россию и город!». Более тысячи профессиональных музыкантов исполнят известные песни, а аккомпанировать вокалистам будет духовой оркестр. Концерт начнется в 12.00
На протяжении всего дня в Свердловском областном краеведческом музее будут работать бесплатные фотовыставки «Россия – моя история» и «Моя Родина – Россия!».
Также екатеринбуржцы и гости города смогут бесплатно посетить шесть выставочных пространств:
- мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» (улица Народной воли, 49);
- музей природы Урала (улица Горького, 4);
- музей военной истории «Свердловск: говорит Москва!» (улица 8 Марта, 28);
- музей истории и археологии Урала (проспект Ленина, 69/10);
- музей истории Екатеринбурга (улица Карла Либкнехта, 26);
- музей изобразительных искусств (улица Воеводина, 5).
В границах улиц 8 Марта – Малышева – Толмачева – Первомайской – Горького – проспекта Ленина – набережной Рабочей молодёжи в связи с празднованием с 10:00 до 15:00 будет запрещена продажа алкоголя.
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